快訊

抓到了！永和盧禮勇居家檢疫卻趴趴走 在北市被逮

律見新增隔板！ 新北檢察長王文德感謝女所努力

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北地檢署檢察長王文德（右2）視察台北女子看守所律見室。圖／新北地檢署提供
新北地檢署檢察長王文德（右2）視察台北女子看守所律見室。圖／新北地檢署提供

新北地檢署防範新冠肺炎疫情，檢察長王文德今率防疫應變專組主任檢察官洪三峯等人視察台北女子看守所，除掌握女所收容人現況，也感謝管理人員對防疫工作所下的功夫和心思，最後也指示防疫應變專組應將矯正機關納為專組成員，以防範疫情破口的可能。

台北女子看守所目前有發燒症狀或有境外接觸史的收容人共11名，所方除採最高標準隔離觀察，所有收容人也都配發2枚口罩套，方便清洗替換使用。另外，因應收容人訴訟申請律師接見需求，接見室也增設隔板防範飛沫傳染的可能性，而接待民眾的櫃台隔板也在趕製中。

王文德與洪三峯等人今天前往女所視察，掌握收容人入所、解出和還所程序，對監所防疫工作印象深刻，也感謝監所人員對防疫工作的努力。王文德也指示防疫應變專組應將矯正機關納入專組，保持密切聯繫，即時掌握疫情狀況，以迅速因應防範。

新北地檢署檢察長王文德（左1）與主任檢察官洪三峯（左2）等人視察台北女子看守所防疫工作。圖／新北地檢署提供
新北地檢署檢察長王文德（左1）與主任檢察官洪三峯（左2）等人視察台北女子看守所防疫工作。圖／新北地檢署提供

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

新北福德關懷會助防疫 捐第一線志工護面罩

餐飲業防疫 台大公衛建議拉大用餐距離加裝隔板

全國17名檢察長交接典禮 梅花座防疫

檢察長今交接 蔡清祥：檢察長辦公室不要唱「空城」

相關新聞

假賣預售屋詐千萬 建商涉詐欺被起訴

北部一名江姓男子於2010年起陸續花費上千萬元購買文山區62坪預售屋，入住後收到「屋主」寄發的存證信函，才發現背了房貸卻...

彰檢檢察官赴法國旅遊 自主管理兩周…4庭期延期

新冠肺炎疫情升溫，已有30多個國家被列為第三級警示區國家，彰化地檢署日前也有檢察官前往法國旅遊，回國後已進行自主健康管理...

大股東打著「乖乖總裁」名號參選議員 落選後怒告股東會揭穿他

知名零食公司乖乖的張姓大股東，2018年間打著「乖乖總裁」名號參選金門縣議員，卻被乖乖登報要求不要再對外自稱總裁，也不要...

台北客運煞車婦人跌倒腦死 司機獲判無罪：沒有急煞

台北客運一名柯姓司機被控開車未保持安全距離又急踩煞車，致乘車陳姓婦人重心不穩跌倒，傷及腦部死亡，涉過失致死；柯否認，強調...

新北前副市長聲請再審坦承收錢 法官斥「不懂避嫌」

新北市前副市長許志堅被控收賄、協助業者推動都更案，遭判10年確定並服刑中，許聲請再審，高院今天開庭，許否認犯罪但坦承收錢...

小學畢業被原審記錯成高中 他打死人上訴獲判少關30天

屏東周姓男子3年前遭控酒後涉拿米酒瓶狠砸林姓男子頭部，再緊掐脖子造成對方當場無力倒地，送醫搶救2天多仍因腦部重傷不治。一...

酒駕撞死台大高材生 設計師判刑5年半

從事室內設計的林姓男子，前年10月與友人餐敘飲酒，酒後仍開車上路，結果在新北市泰山區撞死就讀台大研究所的林姓高材生，酒測...

業配廣告穿警察制服露臂章闖禍 網紅HowHow獲不起訴

知名Youtuber陳孜昊「HowHow」，去年拍攝洗髮精業配廣告時，穿著警察制服扮演警察臨檢情節，竟露出台北市警局的臂...

地下期貨對賭當日輸贏 男改名重操舊業又被訴

北市一名男子陳泰良於2013年至去年間與其胞兄、賴姓妻子等親友組成「call客集團」招攬客戶投注下單，經營地下期貨，不法...

誤認男子香爐小便 他替宮主出氣毆死人判10年

屏東縣余姓男子前年誤以為陳姓男子在牡丹鄉某間廟宇的香爐小便，由於該廟宇的宮主余都稱為姑姑，他認為陳沒尊重姑姑，涉氣得出手...

才剛跳完海 王世堅立刻遭監院罰18萬

監察院今天發布157期廉政專刊，除公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，及立法院前院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、及多名立委的財產申報資料外，有扶龍王稱號的民進黨北市議員王世堅，因未據實申報債務，也被監察院認定申報不實，遭罰鍰18萬元。

檢察官轉業當律師 遇仙人跳遭詐84萬

檢察官轉業的吳姓律師，前年疑遭陳男等人設局仙人跳，由同夥劉女藉諮詢法律問題，至吳的住處飲酒聊天，劉女趁吳酒後偷拍他裸露上...

熱門新聞

影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

影／彰化繼父打死4歲兒丟門口 生母目睹未送醫

4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

4歲童被毆家門口斷氣 鄰居懊悔：早知就報案

台南騎士捲進大貨車右後輪 當場失去生命跡象

高雄某藥局涉囤醫用口罩1片10元賣21萬片 遭函送法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。