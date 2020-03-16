律見新增隔板！ 新北檢察長王文德感謝女所努力

新北地檢署防範新冠肺炎疫情，檢察長王文德今率防疫應變專組主任檢察官洪三峯等人視察台北女子看守所，除掌握女所收容人現況，也感謝管理人員對防疫工作所下的功夫和心思，最後也指示防疫應變專組應將矯正機關納為專組成員，以防範疫情破口的可能。

台北女子看守所目前有發燒症狀或有境外接觸史的收容人共11名，所方除採最高標準隔離觀察，所有收容人也都配發2枚口罩套，方便清洗替換使用。另外，因應收容人訴訟申請律師接見需求，接見室也增設隔板防範飛沫傳染的可能性，而接待民眾的櫃台隔板也在趕製中。