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假賣預售屋詐千萬 建商涉詐欺被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
北部一名江姓男子於2010年起陸續花費上千萬元購買文山區62坪預售屋，入住後收到「屋主」寄發的存證信函，才發現背了房貸卻沒取得房屋所有權，控告陳姓建商與魏姓經銷商等人涉詐欺罪。圖／本報資料照。
北部一名江姓男子於2010年起陸續花費上千萬元購買文山區62坪預售屋，入住後收到「屋主」寄發的存證信函，才發現背了房貸卻沒取得房屋所有權，控告陳姓建商與魏姓經銷商等人涉詐欺罪。圖／本報資料照。

北部一名江姓男子於2010年起陸續花費上千萬元購買文山區62坪預售屋，入住後收到「屋主」寄發的存證信函，才發現背了房貸卻沒取得房屋所有權，控告陳姓建商與魏姓經銷商等人涉詐欺罪。台北地檢署查出，魏男私刻陳男的公司大小章簽約，今依詐欺等罪起訴魏男。

檢方調查，2010年間，江男中意台北市文山區「台北地賞」建案，與建商於11月間簽訂不動產預定買賣契約書，預定該棟建物的1樓1戶房屋、B1停車位，並約定共須付2800萬元價金。江男先付自備款840萬元訂金給魏姓建商。

2014年初，魏男向江男表示，自己因缺錢而將此建案與另一間建築公司合作，陳姓建商幫他蓋完，他則負責總經銷，其實20戶都是他的，到時候雖然會再與陳男分拆利益，但江男的部份不會受影響。

魏男為表示自己獲得另間建商的完全授權，以取信江男，還用偽造公司大小章，再以另間建商的名義和江男簽定成屋買賣合約書，約定價金共為2855萬元。

江男陸續依照魏男指示付款，陸續付了1650萬元，直到2014年7月交屋後，卻收到一封存證信函，王姓男子以屋主身分要求他立即搬出。江男這時才發現房屋所有權不是登記在自己名下，該屋竟於2014年7月18日、28日，分別過戶予王男，因此憤而提告詐欺。

檢方調查期間，陳姓建商和王男分別拿出交易匯款紀錄、合約以證自身清白。魏男坦承逾越受權蓋章，但堅稱整棟20戶都是他的，他可以決定要賣給誰。檢察官調查後，今依詐欺罪嫌起訴魏男，另處分不起訴陳男、王男及魏男的許姓妻子。

詐欺 建築

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