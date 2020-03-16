台北客運煞車婦人跌倒腦死 司機獲判無罪：沒有急煞

台北客運一名柯姓司機被控開車未保持安全距離又急踩煞車，致乘車陳姓婦人重心不穩跌倒，傷及腦部死亡，涉過失致死；柯否認，強調是前車煞車才跟著煞車，且沒有急煞；新北地院審理確認客運與前車確有保持距離，也沒有超速情形，認定證據尚不足以證明柯有過失，今宣判無罪。

判決指出，前年10月1日上午12時許，陳男駕駛307號路線，沿著新北市板橋區中正路往北門街方向行駛，途中因前車停止，也跟著煞車，正在找座位的陳姓婦人重心不穩向後倒，頭部重摔在地變成植物人，搶救一個多月不治。

審理時，柯男否認犯行，辯稱煞車前與前車有保持一段距離，也沒有急煞，駕駛行為並無過失。

法院調查行車紀錄器，確認客運煞車前確實與前車有保持相當距離，也是因為前車煞車才跟著剎煞車，車內畫面雖有錄到後座乘客身體前傾及手扶椅背動作，但駕駛座旁站立的乘客僅身體輕微晃動，周邊景色也未驟然變化，因此難認有猛踩煞車急煞情況。

此外，事發路段限速50公里，但道路交通事故調查報告顯示客運在事發前時速不曾超過40公里，也無法證明柯男有何過失。

法院認為，全案證據只能證明陳姓婦人有因煞車導致重心不穩，進而因倒地傷重不治情形，但無法證明客運司機有超速、未保持安全車距而急煞的過失行為，罪證不足，諭知無罪。