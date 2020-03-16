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彰檢檢察官赴法國旅遊 自主管理兩周…4庭期延期

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化地檢署規定洽公民眾進出都要量體溫和戴口罩。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署規定洽公民眾進出都要量體溫和戴口罩。記者林宛諭／攝影

新冠肺炎疫情升溫，已有30多個國家被列為第三級警示區國家，彰化地檢署日前也有檢察官前往法國旅遊，回國後已進行自主健康管理，但因在家隔離14天，也影響其蒞庭，有4個庭期因此延後。

彰檢這名公訴組檢察官是在2月下旬到法國旅遊10幾天，3月8日回國，目前正以請病假方式進行健康自主管理，預定下周上班。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，此名檢察官出國時，法國還未列入警示國家，但回國後，法國即列入警示國家，檢察官雖身體狀況良好，但也自行在家自主健康管理14天，此名檢察官蒞庭業務已分攤給其他主任檢察官。

彰化地方法院發言人紀佳良表示，此名地檢署公訴檢察官回國後第一周庭期由其他檢察官代勞，此名檢察官原本本周就要上班，到法院蒞庭，但院方建議他還是再多自主管理一周，有4個庭期因此延後。

目前彰化地方法院和地檢署都有規定洽公民眾進出都要量體溫和戴口罩，由於國內確診52例也是8日從法國回國，也有檢察官會擔心，私下表示，目前對於嫌犯和出入民眾都嚴格規定要戴口罩等措施，就是要提高防疫規格，檢察官自己更應嚴格自我要求，以免成為防疫缺口。

紀佳良表示，該檢察官和法國回國確診者並不是同班機，院檢同仁不必過度擔心。

彰化地檢署還有一名書記官日前也到日本旅遊，回來也進行健康自主管理，剛滿14天，身體狀況也都良好。葉建成說，目前雖未禁止地檢署檢察官等員工出國，但因疫情升高，也希望地檢署人員最好不要出國，以免回國後還需健康自主管理及影響工作。

衛生局表示，目前列第一級注意國家(提醒遵守當地的一般預防措施)：泰國

第二級警示(對當地採取加強防護)：日本、新加坡 、埃及、巴林王國、科威特、美國(華盛頓州、紐約州、加利福尼亞州)

第三級:警告(避免至當地所有非必要旅遊; 入境需居家檢疫14天):中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區、韓國、義大利、伊朗、法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登、英國、愛爾蘭等歐洲申根國家及杜拜(杜拜含轉機)。

檢察官 出國

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