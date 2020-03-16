新北前副市長聲請再審坦承收錢 法官斥「不懂避嫌」

新北市前副市長許志堅被控收賄、協助業者推動都更案，遭判10年確定並服刑中，許聲請再審，高院今天開庭，許否認犯罪但坦承收錢收名錶等；法官斥責，身為副巿長卻不懂避嫌。

許志堅被控自民國100年4月至103年6月29日擔任新北市副市長、新北市都更委員會主任委員期間，藉新店廣明都更案，收受業者周麗惠現金509萬元、香奈兒錶1只、蕭邦錶2只、金條2條等賄賂，合計約新台幣615萬6350元。

判決指出，許志堅收賄手法包括安排兒子許士耘、胞兄許志遠到周麗惠掌握的公司坐領每月4萬元乾薪，另每月收受周女3萬元現金，並轉交給父親作為孝親費用，又藉由生日、女兒結婚機會收受名錶、金條等。

一審台北地方法院、二審台灣高等法院均判處許志堅10年有期徒刑，最高法院去年3月7日駁回上訴定讞；許志堅去年3月12日入監服刑至今。

許志堅日前聲請再審，主張有新事實及新證據足以動搖原確定判決，台灣高等法院今天提訊許志堅出庭，94歲的許父坐旁聽席全程觀看兒子。律師主張，依照許志堅的人流、金流及職務上的對價關係，都足以推翻原確定判決；許志堅則說，周麗惠沒有行賄動機，他家與周家交好，雙方雖沒有簽約，但有合議合建房子，他出地，周女建房。

法官詢問許志堅，如何認識周女，是否有收錢及收錶及金條，許志堅答稱，因台北巿前議長吳碧珠而認識周女，比較密切來往約是90年左右，有收到509萬元的匯款，也有收下名錶及金條，金條是請周女代買，還沒給錢。

法官當庭斥責，貴為副巿長，卻不懂避嫌；許世堅當場回稱，也有趁周女女兒搬家，送上價值65萬元的畫作；法官接著說，「我要提醒你，你不該收下這些東西」，這是犯罪，應該要避嫌及迴避，尤其對方已提到都更案，官職者不能有這些行為（收受財物），已敗壞官箴，「錢收了、東西也收了，給你的原因是什麼，由法官調查綜合判斷」。