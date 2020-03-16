填補法令紋施打膠原蛋白 女得膿皮症怒告醫師
北市一名徐姓女子為了填補臉上法令紋、印地安紋，2018年間找朱姓知名皮膚科醫師看診，兩度施打膠原蛋白，術後卻因細菌感染得「膿皮症」，控告朱涉業務過失傷害等罪。台北地檢署依醫審會鑑定報告，認為朱男施作手術、回診治療都符合醫療常規，並無過失，今不起訴處分。
檢方調查，徐女因為臉上有些許紋路、凹陷，看起來比實際年齡蒼老又精神不佳，才會找上在業界小有名氣的朱姓院長（42歲）看診，為了去除法令紋、拉提印地安紋等，決定在太陽穴、淚溝施打膠原蛋白。
朱男於2018年7月14日、8月4日，兩度替徐女施打膠原蛋白；術後，徐女臉部出現不適症狀，回診向朱男強調自己是感染「非典型分枝桿菌(atypical mycobacterium)」。不過，朱男經細菌培養後，認定不是該菌種，因此開抗生素等藥物給她回家服用。
徐女不滿意朱男的治療方式，去台大醫院皮膚科掛號門診，經皮膚科醫師診斷為「膿皮症，疑似非典型分枝桿菌感染。」2018年12月18日，她認為朱男施作手術不慎，導致她皮膚感染，還在病歷上填寫不實資料，提告涉業務過失傷害、偽造文書等罪。
檢方將全案送衛福部醫審會鑑定，報告顯示朱男施作手術、回診診斷及開藥等行為都有符合醫療常規，過程中並無過失，今依罪嫌不足，給予朱男不起訴處分。
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