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大股東打著「乖乖總裁」名號參選議員 落選後怒告股東會揭穿他

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
知名零食公司乖乖的張姓大股東，2018年間打著「乖乖總裁」名號參選金門縣議員，卻被乖乖登報要求不要再對外自稱總裁，也不要用乖乖商標當作競選文宣。張落選後，提告12名乖乖公司股東違反選舉罷免法。圖／本報資料照。
知名零食公司乖乖的張姓大股東，2018年間打著「乖乖總裁」名號參選金門縣議員，卻被乖乖登報要求不要再對外自稱總裁，也不要用乖乖商標當作競選文宣。張落選後，提告12名乖乖公司股東違反選舉罷免法。圖／本報資料照。

知名零食公司乖乖的張姓大股東，2018年間打著「乖乖總裁」名號參選金門縣議員，卻被乖乖登報要求不要再對外自稱總裁，也不要用乖乖商標當作競選文宣。張落選後，提告12名乖乖公司股東違反選舉罷免法，台北地檢署調查認為，股東所言並非無據，今予以不起訴處分。

2018年九合一選舉，乖乖公司張姓大股東參選金門縣議員，卻自稱是「乖乖總裁」，還在競選文宣政見指出將投資開發金門土地。乖乖股東們得知後，認為文宣內容不實。

2018年11月14日開股東會，決議於11月16日在報紙刊登半版廣告，要求張男不要再對外自稱是「乖乖總裁」，如3日內不撤除文宣，將保留法律追訴權，也不排除提告侵權。

2018年11月24日選舉結束，張男落選，控告參與股東會決議的12名股東違反選罷法意圖使人不當選。據了解，12人庭訊時均稱張男只是乖乖股東並非總裁，且乖乖並無投資金門計畫；張當時有參加股東會，還有向他們道歉。

檢察官勘驗張男競選文宣、旗幟、看板等選舉物品，發現張男確實自稱「乖乖總裁」，因此採信12人說詞，認定他們所言並非無據，今予以不起訴處分。

九合一選舉 金門 選罷法

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