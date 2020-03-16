小學畢業被原審記錯成高中 他打死人上訴獲判少關30天

屏東周姓男子3年前遭控酒後涉拿米酒瓶狠砸林姓男子頭部，再緊掐脖子造成對方當場無力倒地，送醫搶救2天多仍因腦部重傷不治。一審依傷害致死罪，判周姓男子7年10月徒刑；但上訴後，高雄高分院合議庭量刑時，參考周的「智識程度」發現他僅國小畢業，原審記錯成高中學歷，改判較輕7年9月。

此案又經最高法院發回更審，更一審合議庭審理仍認為，周姓男子沒有殺人故意，當下卻應有預見會致命的可能，犯傷害致死罪，且周確實僅國小畢業而非高中學歷，已影響量刑標準，必須撤銷一審判決，仍改判7年9月徒刑，可上訴。

判決指出，周姓男子（42歲）2017年9月25日下午4點多，在屏東縣東港鎮的舊海巡安檢所1樓，跟林姓男子等5人一起喝米酒聊天，周疑似不滿林將大家一起喝的米酒獨自拿走，便雙手各拿一個米酒空瓶上前理論，當場爆發口角，周將其中1空瓶猛力砸向林的頭頂，碎屑散落一地，兩人繼續拉扯，周又用雙手緊掐林的脖子約1分半鐘，旁人勸阻而鬆手後，林隨即癱軟倒地。

林姓男子隨即被送往輔英醫院急救，又轉送高雄長庚，同月28日仍因腦幹瀰漫性軸突損傷、蜘蛛網膜下腔及腦室內出血，導致神經性休克而死亡。

周姓男子出庭辯稱，林應該是自己摔倒撞到後腦致死，他雖有拿空酒瓶砸頭、掐林的脖子，但鬆手後林還好好站著，過一下子才倒地，應僅犯傷害罪；不過法醫解剖認定林姓男子的死因與周有關，加上其他在場者證稱，認為犯行明確。