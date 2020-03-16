酒駕撞死台大高材生 設計師判刑5年半

從事室內設計的林姓男子，前年10月與友人餐敘飲酒，酒後仍開車上路，結果在新北市泰山區撞死就讀台大研究所的林姓高材生，酒測值高達0.7，涉犯酒駕致人於死罪，經新北地院審理，今被判5年6月刑期。全案可上訴。

事情發生在前年10月15日，林姓設計師（45歲）明知酒後不能開車，但晚間與友人宴飲後，仍執意開車上路，一路從台北市萬華區開到新北市泰山區，結果在新北大道、泰林路口違規左轉時撞上騎車直行的林姓高材生（23歲），重創林姓高材生頭部，導致死亡不幸事件發生。

案發後，林姓設計師呼氣酒測值嚴重超標，被警方當場逮捕，事後供稱未注意車前狀況才會撞到人；由於全案事證明確，檢方調查後後依法提起公訴，並建請法院審酌其酒後執意開車上路，造成林姓高材生家庭破碎、父母承受莫大痛苦，給予適度刑期，以昭公信。

審理時，林姓設計師坦承酒駕，也表示自己有意和解，但始終未提出和解條件，導致多次調解都破裂。

法院認為，林姓設計師明知酒後駕車對自身及其他用路人都有高度危險性，卻漠視自身安危和罔顧公眾安全，執意開車上路，導致死亡事故發生，使對方家屬痛失之親，且至今尚未與對方達成和解，所為應嚴予嚴懲，但考量其犯後始終坦承犯行，又無前科紀錄，因此量處5年6月。另外，附帶民事訴訟部分移送民事法庭裁判。