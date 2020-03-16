業配廣告穿警察制服露臂章闖禍 網紅HowHow獲不起訴

知名Youtuber陳孜昊「HowHow」，去年拍攝洗髮精業配廣告時，穿著警察制服扮演警察臨檢情節，竟露出台北市警局的臂章及警徽，遭民眾檢舉。北市刑大約談HowHow後，依冒用公務員服章官銜罪嫌送辦。士林地檢署日前偵結，認為穿警察制服是業配廣告創意，主觀並無犯意，全案不起訴。

去年8月13日「HowHow」在Youtube平台上架洗髮精業配廣告，影片中他穿著警察制服，扮演警察攔檢車輛，露出警察臂章與警徽，影片文字也有「去油控屑48小時、又被逮捕了」等廣告文字，但仍遭民眾檢舉。

HowHow供稱，當時在拍攝具有戲劇性的影片，沒有要冒用警察身分，影片中一人分飾二角，更不會讓人誤會是執勤的警察。他說，「我不認為觀看影片的人，會認為我是執行臨檢酒駕勤務的警察，因為觀看影片的人都知道我是廣告演員，為了拍廣告扮演警察角色」。

檢察官認為，Youtuber「HowHow」拍攝洗髮精業配廣告，影片中縱使有穿著道具用的警察制服，但僅為呈現拍攝廣告創意，難認主觀有冒用公務員服章官銜犯意，全案罪嫌不足，以不起訴處分。