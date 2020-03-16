地下期貨對賭當日輸贏 男改名重操舊業又被訴

北市一名男子陳泰良於2013年至去年間與其胞兄、賴姓妻子等親友組成「call客集團」招攬客戶投注下單，經營地下期貨，不法獲利6000萬元。台北地檢署調查後，今依違反期貨交易法起訴陳男與親友等17人。

據了解，陳男曾因2007年經營地下期貨，判刑10月，緩刑2年確定，執行完畢後，改名又重操舊業。檢方調查，陳泰良自2013年至去年11月間，透過賴姓妻子打電話招攬客戶，以台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨為升降基準，每口升降1點200元對賭，當日結算。

檢方查出，陳男等人實際上未將客戶買賣下單至合法期貨交易市場下單，而是與客戶以買空賣空、當日沖銷方式，原則上均於當日利用台股指數漲跌差距決定輸贏。

客戶若下單買「多」，而台股指數上漲，陳男等人每點需賠200元予客戶，若指數下跌，則每點贏客戶200元；客戶若下單買「空」，而指數上漲，則每點贏客戶200元，若指數下跌，每點賠客戶200元，不收保證金，隔日不留倉，收取買賣單位「每口」交易手續費予以牟利。

去年11月19日，北檢指揮調查局兵分5路搜索，約談陳男及其胞兄、妻子、小姨子等5名被告到案。檢方調查後，認定陳男等人以此方式，於6年內大賺6000萬元，今依違反期貨交易法起訴陳男等17人。