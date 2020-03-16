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誤認男子香爐小便 他替宮主出氣毆死人判10年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
屏東余姓男子誤以為陳姓男子尿在牡丹鄉一間廟宇的香爐，感到此舉動不尊重他擔任宮主的姑姑，竟涉拳腳相向、持鐵椅痛毆，造成陳傷重不治。圖／翻攝Google map
屏東余姓男子誤以為陳姓男子尿在牡丹鄉一間廟宇的香爐，感到此舉動不尊重他擔任宮主的姑姑，竟涉拳腳相向、持鐵椅痛毆，造成陳傷重不治。圖／翻攝Google map

屏東縣余姓男子前年誤以為陳姓男子在牡丹鄉某間廟宇的香爐小便，由於該廟宇的宮主余都稱為姑姑，他認為陳沒尊重姑姑，涉氣得出手毆打，更拿鐵椅子狠砸，導致陳的肋骨骨折刺破肺，送醫因氣血胸不治身亡。一審依傷害致死罪判余8年徒刑，上訴後，高雄高分院加重改判10年，仍可上訴。

判決指出，有妨害公務、妨害兵役、多次竊盜等前科的余姓男子（37歲），他對屏東牡丹鄉某廟宇的邵姓女宮主稱為姑姑，2018年10月23日傍晚6點多，他在廟宇附近的小吃店與友人飲酒時，聽聞稍早陳姓男子在廟內便溺，雖陳實際上是坐在廟內椅子上直接小便，余卻誤以為是尿在香爐內，感到此舉相當不尊重姑姑。

隨後7點半多，余姓男子在廟宇對面的社區活動中心旁邊找到陳姓男子，氣得徒手將陳毆打在地，並用腳踹胸、背部；陳不滿而叫罵回擊，反讓余更加不滿繼續出手，並拿社區活動中心的鐵製椅子，朝陳背部痛打後離去。

負傷的陳姓男子雖向一旁小吃店求救、店家還通知陳父前來，陳父趕緊報案請求送醫，陳仍因肋骨骨折、右肺被肋骨斷面刺破，導致大量血胸、氣胸，搶救至隔天凌晨3點多不治身亡。

警方案發後將余姓男子拘提到案，扣得犯案用的鐵椅，余也承認毆打是為教訓死者；一審認定余是傷害犯意而非殺人，痛批不以和平、理性方式處理，反而讓自己情緒失控而拳腳相向，雖有道歉仍未獲得死者家屬原諒，依傷害致死罪判8年徒刑。

全案上訴後，二審合議庭認為，余姓男子跟死者並不熟識，也沒嫌隙，且死者在廟內隨地大小便的事有經邵姓宮主報警處理完畢，他仍主動挑釁痛毆，手段粗暴、未將人送醫，考量死者家屬上訴求重判、雙方未和解，加重改判余10年徒刑。

屏東縣 骨折 小吃

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