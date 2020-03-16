快訊

各地接連宣布禁師生出國 台大醫：邏輯不通

法國精品 LVMH 動員防疫! 香水工廠改裝「全力生產消毒劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察官轉業當律師 遇仙人跳遭詐84萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
檢察官轉業的吳姓律師，前年疑遭陳男等人設局仙人跳，向吳律師恐嚇勒索84萬得逞，台中地檢署今天依竊錄、恐嚇取財等罪，分別將同夥劉女、曹男、丁男起訴。而主嫌陳男已歿，獲不起訴處分。圖／本報資料照
檢察官轉業的吳姓律師，前年疑遭陳男等人設局仙人跳，向吳律師恐嚇勒索84萬得逞，台中地檢署今天依竊錄、恐嚇取財等罪，分別將同夥劉女、曹男、丁男起訴。而主嫌陳男已歿，獲不起訴處分。圖／本報資料照

檢察官轉業的吳姓律師，前年疑遭陳男等人設局仙人跳，由同夥劉女藉諮詢法律問題，至吳的住處飲酒聊天，劉女趁吳酒後偷拍他裸露上半身僅著內褲的影片，再由同夥曹男持竊錄影片、劉女的驗傷證明書、吻痕照片，向吳恐嚇勒索84萬得逞，台中地檢署今天依竊錄、恐嚇取財、妨害秘密等罪，分將劉女、曹男、丁男起訴。而主嫌陳男已歿，獲不起訴處分。

主嫌陳男除涉及本案外，又於去年7月下旬，涉及台南地區的槍擊案，2018年8月15日在台南市住處飲彈身亡，因此檢察官將他予以不起訴處分。

起訴書指出，陳男與劉女（22歲）是男女朋友關係，去年由劉女以「盧欣彤」的假名，而藉諮詢法律問題的名義聯絡素不相識的吳姓律師，並於2018年7月10日傍晚，在台中市廣三SOGO百貨與吳見面。

當天深夜，劉女與吳姓律師至太原路與軍功路的均泰門市購買酒精飲料後，隨後前往吳姓律師的住處內飲酒聊天，至11日凌晨，劉女趁吳律師酒後酩酊 、略有醉意之際，持預藏在行動電源上的密錄攝影機竊錄吳律師光裸上身、僅著內褲的影片，再將竊錄影片交給陳男。

陳男與同夥曹男（26歲）基於恐嚇取財犯意，由曹男於同月11日下午，打電話給吳律師，訛稱要請教法律問題前往吳的律師事務所，持竊錄影片、劉女的驗傷證明書、及吻痕照片，向吳恐嚇「為何盧欣彤去找你法律諮詢，怎麼會帶到家裡去，要看你怎麼處理。如不給250萬元和解金，就將影片公布給各大媒體」。

致吳律師因恐名譽受損而心生畏懼，委由許姓同事居間協調和解金額，同日晚間由許約陳在豐原區85度C咖啡店談判，並約定和解金額為84萬元。至7月2日，曹男至吳的律師事務所，由吳交付84萬給曹，曹再前往台南將款項交給陳男。

丁男（28歲）於2018年6月16日，在桃園市的通訊行申辦遠傳手機門號，並以8000元代價售給某不詳成年人，再輾轉流入曹男之手，並由曹遂行恐嚇取財犯行。經被害人吳律師報警查獲劉女等人。

恐嚇 檢察官

延伸閱讀

人妻與小王開房間 性感蕾絲內褲露餡

超噁手段！新北黑衣人潑尿砸店討債 涉恐嚇取財被訴

他竊錄與女友的性愛影片 上傳網站並公布女友身分

飛機上撕破內褲性侵妙齡女 菲男竟瞎扯：她腳沒合起來

相關新聞

死刑議題再起 司法院長許宗力：大法官認定死刑不違憲

王姓男子因與妻爭吵，13日在新北市新店街頭刺死無辜的機車騎士，死刑議題再度沸騰。司法改革國是會議總結會議結束2年多，今天...

女韓粉臉書PO文指陳菊貪汙 法院今判她賠25萬並道歉

女韓粉楊玉如曾在高雄煎餅店罵人引起外界關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，被陳菊...

驅離太陽花挨告殺人未遂 北市警前局長再獲無罪

2014年太陽花學運行政院驅離行動爆濺血風波，前立委周倪安等人自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，一審判黃無罪；周不服...

才剛跳完海 王世堅立刻遭監院罰18萬

監察院今天發布157期廉政專刊，除公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，及立法院前院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、及多名立委的財產申報資料外，有扶龍王稱號的民進黨北市議員王世堅，因未據實申報債務，也被監察院認定申報不實，遭罰鍰18萬元。

檢察官轉業當律師 遇仙人跳遭詐84萬

檢察官轉業的吳姓律師，前年疑遭陳男等人設局仙人跳，由同夥劉女藉諮詢法律問題，至吳的住處飲酒聊天，劉女趁吳酒後偷拍他裸露上...

RCA第二波工傷求償案 二審分案審理

台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案，一審判RCA等公司應賠23億餘元，經上訴，二審今天分案，趙雪瑛中籤為受命法...

不符資格找人頭申請外籍看護 仲介人頭僱主全被起訴

侯姓男子經營看護工仲介公司，為賺取仲介傭金，涉嫌長期安排重症、身心障礙人士當人頭，協助洪女等有意申請外籍看護但不符合資格...

撿骨師為了小三勒斃情敵背屍埋空墓 判刑16年定讞

已婚的計程車司機兼撿骨師鄒尚仰，外遇和劉姓女子交往、生子，分手後不滿另名已婚的王姓運將追求劉女，索討遮羞費不成，徒手勒斃...

才剛蘭嶼跳海 王世堅因未據實申報債務遭監院罰18萬

監察院今天發布157期廉政專刊，除公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，及立法院前院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、及多名立委的財產...

超商代理店長私吞21萬營收 遭判刑7月

沈姓男子民國107年在新竹縣一間超商擔任代理店長，負責收受、保管該店總營收現金並匯回總公司，卻因友人借款，讓沈卻萌生歹念...

驅離太陽花警局長無罪 她不服要蔡英文「說公道話」

2014年太陽花學運行政院驅離行動爆濺血風波，前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，一審判黃無罪；周不服上訴...

陸籍船員爬牆入境欲陳情 獲檢察官不起訴處分

蒙古籍全福88號貨輪去年5月進入台中港，因船東積欠薪水，8名大陸籍船員未辦理入境手續，即於今年初翻越台中港圍牆，搭公車前...

熱門新聞

藥師被逼下跪磕頭現身了 公會出面先提刑事告訴

給錯健保卡6旬婦激動飆罵畫面曝光 藥師下跪：備受委屈

4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

騎自行車攻仙山 男子大下坡急轉彎撞遊覽車身亡

影／60萬大重機看到GTR跑車飆速追上去 慘撞百萬凌志

4歲童被毆家門口斷氣 鄰居懊悔：早知就報案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。