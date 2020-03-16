死刑議題再起 司法院長許宗力：大法官認定死刑不違憲

王姓男子因與妻爭吵，13日在新北市新店街頭刺死無辜的機車騎士，死刑議題再度沸騰。司法改革國是會議總結會議結束2年多，今天上午舉行第五次半年進度報告，司法院長許宗力表示，過去大法官曾宣告死刑不違憲，但目前仍有「死刑是否違憲」的聲請案，不過今年大法官的待審案件沒有此案。

許宗力表示，有死刑犯主張自己是精神病患，聲請釋憲的主張是「神病患判處死刑是否違憲？」，他認為死刑是否違憲是重大的議題，一旦排上議程，一定會開言詞辯論庭。

因開言詞辯論，依規定2個月內就必須作出解釋，但就實際情況而言，不管合不合憲，都需要15名大法官中的10票（三分之二），相當困難。

行政院政務委員羅秉成表示，目前要廢止死刑，民眾有不安感，但民調也顯示若有終身監禁的替代方式，民眾支持廢除死刑的比例才升高。羅說，要執行死刑，國際公約也特別指出真有精神疾患者，那是「病人」，行為辨識能力是否受有影響，要視個案來看。

羅秉成說，有人以「多重人格」抗辯，但這必須經過精神、心理上的鑑定才能鑑別，他也認為不能用「託病」的方式來避免罪責，相關檢驗非常專業。羅說，若專家真的認定個案的精神疾病影響到行為上的能力，這時要判處死刑就要謹慎。

法務部長蔡清祥重申，政府廢死政策沒有改變，但在此前死刑未停止執行，針對隨機殺人案，檢、警會全力蒐證，並在第一時間啟動犯罪保護機制，並檢討社會安全網哪裡出現疏漏、是不是有病患沒有按時服藥而害己害人。