不符資格找人頭申請外籍看護 仲介人頭僱主全被起訴

侯姓男子經營看護工仲介公司，為賺取仲介傭金，涉嫌長期安排重症、身心障礙人士當人頭，協助洪女等有意申請外籍看護但不符合資格民眾，到醫院就診開證明申請外籍看護，經嘉義市警方等單位偵辦，移送嘉義地檢署調查終結，依詐欺罪嫌起訴31人、緩起訴59人。

起訴書指出，侯男聘請劉姓男子擔任仲介外籍看護工業務員，二人透過多名介紹人，向有意聘請外籍看護而不符合資格的人表示，只要付出額外費用，即可協助取得申請外籍看護資格，洪姓女子等人明知本身不具申請資格，都額外支付3萬5000至5萬元不等費用，由劉男等人安排人頭病患，及人頭病患家屬共同陪同就醫。

檢察官調查 ，本案自民國100年起，就有人頭病患至醫院就診紀錄，醫院也將看診醫師診斷申請費用等，上傳至中央健保署，健保署也支付醫療費用給醫院，相關醫師也因此開立失能診斷證明、巴氏量表，代為申請外籍看護工。

嘉義地檢署表示，本案涉案人除侯丶劉等外籍仲介公司人員，還牽涉許多仲介協辦、假人頭戶、人頭家屬，及許多明知不符資格，還透過人頭申請看護工的犯嫌，涉案人數達上百人，多數被告已坦承犯行，共起訴31人、緩起訴59人，另有多名人頭戶已死亡，或人頭戶家屬不知情做不起訴處分。

嘉義地檢署也呼籲，民眾申辦外籍看護工應透過合法仲介看護公司申請，勿聽信不良仲介業務員說法，想僥倖透過非法人頭方式申請看護，被檢舉查獲得不償失。