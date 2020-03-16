RCA第二波工傷求償案 二審分案審理
台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案，一審判RCA等公司應賠23億餘元，經上訴，二審今天分案，趙雪瑛中籤為受命法官，方彬彬為審判長，李慈惠為陪席法官組成合議庭。
全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。
這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，二審高院審理期間（104年11月底），另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償新台幣55億元，但法院認定追加求償不合法，裁定駁回定讞。
被害人及家屬決定重啟爐灶，由「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」第二波受害員工及家屬1120人為名，委任律師於105年5月9日向台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，本案俗稱RCA二軍案。
台北地院就RCA二軍案去年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，原告及被告均不服，提起上訴，案件由二審台灣高等法院受理，今天抽籤分案。
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