撿骨師為了小三勒斃情敵背屍埋空墓 判刑16年定讞

已婚的計程車司機兼撿骨師鄒尚仰，外遇和劉姓女子交往、生子，分手後不滿另名已婚的王姓運將追求劉女，索討遮羞費不成，徒手勒斃王男再丟至公墓掩埋。最高法院維持二審判決，依殺人、遺棄屍體罪判鄒16年徒刑定讞。

判決指出，鄒尚仰平時以開記者車、撿骨為業，與劉女發生婚外情，生下一女；兩人前年分手後，劉女被同業王男追求，關係曖昧，王男傳訊給鄒「劉女她已經是我的人，告知你一下」等語。

鄒尚仰怒火中燒，曾多次質問並要求王男不得和劉女聯繫，還索討遮羞費30萬元未果；鄒萌生殺意，先到南投某公墓尋獲剛撿骨完成的一座空墓，再備妥工具後埋伏在王男住家附近，見王男現身後，鄒以手緊勒王男頸部致死，再駕車將屍體搬運至空墓掩埋。

王妻見丈夫多日未歸，尋求警方協助，根據通聯紀錄搜尋公墓，最終發現王男屍體，全案曝光。鄒尚仰否認故意殺人，只是想嚇一嚇王男

南投地院一審依傷害致死及遺棄屍體罪判刑12年；案件上訴，台中高分院二審認為，鄒和王男多次因劉女發生衝突，確實有殺人動機，且鄒案發前事先勘查地形，又準備工具掩埋屍體，確實有預謀殺人，改依殺人罪判刑14年、遺棄屍體罪判刑1年6月，應合併執行16年徒刑。