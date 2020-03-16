聽新聞
test
0:00 / 0:00
撿骨師為了小三勒斃情敵背屍埋空墓 判刑16年定讞
已婚的計程車司機兼撿骨師鄒尚仰，外遇和劉姓女子交往、生子，分手後不滿另名已婚的王姓運將追求劉女，索討遮羞費不成，徒手勒斃王男再丟至公墓掩埋。最高法院維持二審判決，依殺人、遺棄屍體罪判鄒16年徒刑定讞。
判決指出，鄒尚仰平時以開記者車、撿骨為業，與劉女發生婚外情，生下一女；兩人前年分手後，劉女被同業王男追求，關係曖昧，王男傳訊給鄒「劉女她已經是我的人，告知你一下」等語。
鄒尚仰怒火中燒，曾多次質問並要求王男不得和劉女聯繫，還索討遮羞費30萬元未果；鄒萌生殺意，先到南投某公墓尋獲剛撿骨完成的一座空墓，再備妥工具後埋伏在王男住家附近，見王男現身後，鄒以手緊勒王男頸部致死，再駕車將屍體搬運至空墓掩埋。
王妻見丈夫多日未歸，尋求警方協助，根據通聯紀錄搜尋公墓，最終發現王男屍體，全案曝光。鄒尚仰否認故意殺人，只是想嚇一嚇王男
南投地院一審依傷害致死及遺棄屍體罪判刑12年；案件上訴，台中高分院二審認為，鄒和王男多次因劉女發生衝突，確實有殺人動機，且鄒案發前事先勘查地形，又準備工具掩埋屍體，確實有預謀殺人，改依殺人罪判刑14年、遺棄屍體罪判刑1年6月，應合併執行16年徒刑。
最高法院認為二審判決認事用法無違誤，駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言