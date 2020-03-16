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超商代理店長私吞21萬營收 遭判刑7月
沈姓男子民國107年在新竹縣一間超商擔任代理店長，負責收受、保管該店總營收現金並匯回總公司，卻因友人借款，讓沈卻萌生歹念，108年1月藉職務之便侵占店內營收21萬元交予友人使用，3個月後沈改調另間超商擔任店員，又竊走店內香菸2包，沈雖於事後補回香菸2包的錢，並陸續將現金補回先前擔任代理店長的超商，仍遭店長報警提告；新竹地院審理終結，依業務侵占罪判有期徒刑7月，易科罰金21萬元。
經查，沈男於106年5月間起在新竹縣一間超商任職，隔年底擔任該店助理店長，因友人欲借款，沈竟將108年1月的一日營收共21萬元交予友人使用。108年4月初，沈改調另間超商擔任店員，5月3日、5日各竊走店內香菸一包，沈雖於事後補回香菸2包的款項，也補回現金至擔任代理店長的超商，仍因無法全數歸還金額，遭報警提告。
法官認，沈男未能謹守分際，僅因貪圖一己私利，便利用職務之便將超商營收現金挪作私用，甚至侵占店內香菸，讓超商蒙受財物損失，念在犯後坦承犯行，並賠款30多萬元與對方達成和解，審酌依業務侵占罪，共兩罪，各處有期徒刑6月，應執行7月，易科罰金21萬元。
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