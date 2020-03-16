驅離太陽花警局長無罪 她不服要蔡英文「說公道話」

2014年太陽花學運行政院驅離行動爆濺血風波，前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，一審判黃無罪；周不服上訴，高等法院二審今判黃無罪；周倪安得知判決結果指出，「我不能接受」，並要當時也在靜坐的蔡英文、游錫堃、謝長廷表示意見。

周倪安說，作為指揮官在事件內可以完全沒有責任的話，那指揮防疫的衛生福利部長陳時中有沒有權利、責任？法院認為當時很多人拿油壓剪等暴力方式進入行政院，但也有學生、民眾是手無寸鐵的，甚至當下已跟警員求饒，仍被員警以警棍、警盾很暴力地擊中頭部等有生命危險的部位，法院判決把兩件事情混為一談，這是不合理的。

她說，受害學生、民眾的公道尚未得到應有的回應，包括她自己在內很多人至今仍害怕到人多的地方，尤其是有警方全副武裝的地方。

周倪安指出，受害民眾當時行使言論自由，即便是選擇的地點錯誤，但他們行使言論自由時沒有暴力相向的狀況下，不應該被員警用公權力暴力對待，包括她當時以立委身份前往勸阻、希望大家冷靜，她在執行公務卻被警察被暴力方式對待。

她說，她想請問蔡英文總統，案發當時是民進黨主席，當時有沒有在行政院現場靜坐，又是如何看待這件事情？立法院長游錫堃、駐日大使謝長廷當時也都坐在地上，有這麼多學生、民眾為了反對服貿而被暴力對待，這些位高權重的總統、院長你們在哪裡？願不願意替這些民眾、學生說幾句公道話？

太陽花學運緣於2014年立法院審查海峽兩岸服務貿易協議，遭質疑黑箱作業，學運分子3月18日霸占立法院，3月23日攻佔行政院，警方聽令驅離，引爆流血衝突，隨後，民眾告官殺人未遂，執法警察與警察指揮上級系統都中箭。

案發後，前立委周倪安等人認為警方以武力驅離靜坐的民眾，自訴黃昇勇、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警察局中正一分局長方仰寧等人殺人未遂罪嫌；無數件自訴案審理後，法院以案情重覆作成不受理判決、或因自訴人未委任律師裁定駁回自訴，最終被告僅剩黃昇勇一人。