快訊

校園拚防疫！侯友宜：6月底前新北師生不准出國

詩人何曾離開人間世？永遠的搜索者楊牧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸籍船員爬牆入境欲陳情 獲檢察官不起訴處分

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
蒙古籍全福88號貨輪去年進入台中港，因船東積欠薪水，8名大陸籍船員未辦理入境手續，搭公車前往台中市府陳情，違反入出國及移民法送辦。圖／本報資料照
蒙古籍全福88號貨輪去年進入台中港，因船東積欠薪水，8名大陸籍船員未辦理入境手續，搭公車前往台中市府陳情，違反入出國及移民法送辦。圖／本報資料照

蒙古籍全福88號貨輪去年5月進入台中港，因船東積欠薪水，8名大陸籍船員未辦理入境手續，即於今年初翻越台中港圍牆，搭公車前往台中市府陳情，經警獲報緊急將人帶回，依違反入出國及移民法送辦，台中地檢署認他們是為追討工資失慮，犯罪所生損害尚小，檢察官予以不起訴處分，以啟自新，已於上月底將8人強制驅逐出境。

全福88號貨輪去年5月20日進台中港，9月4日出港時因主機出問題，引水人認為有航安疑慮將船帶返碼頭，航港局中部航務中心上船實施港口國管制檢查，除主機確認不正常，又發現救生艇不合格，船公司也尚未申請港口國管制複查，致遭管制。

不起訴處分書指出，蔡男等8人均為大陸地區人民，為蒙古籍全福88號貨輪船員。而全福88號貨輪於去年5月20日進入台中港，疑因發生財困難，故停靠在台中港區碼頭，時間長達多月。

未料，8名大陸籍船員明知未取得外籍船員臨時停留證、或經內政部入出國及移民署核發入境許可證，竟認為船東積欠薪水數個月，遂前往台中市政府勞工局陳情，未經合法的入境通關查驗程式，而於今年元月3日上午，自貨輪徒步離開碼頭。

8名大陸籍經台中市梧棲區三井購物商場與台中港旅客服務中心穿透式圍牆，攀爬出圍牆後，搭乘公車前往台中市政府，擅自離船登岸進入我國領土境內，為警循線查獲。

檢察官審酌，這8名大陸船員，犯後坦承犯行，因追討工資一時失慮，致誤觸刑章，犯罪所生的損害尚小，經此教訓，應無再犯之虞，認以職權不起訴處分為適當，以啟自新，已於上月底將這8人強制驅逐出境。

台中市 碼頭 移民署

延伸閱讀

港學者袁國勇建議：所有入境香港人士應隔離14天

大陸新增16人確診 多地集中隔離觀察入境人士

「連握好幾手」…川普採檢陰性

各國實施入境管制 航空業處境恐惡化

相關新聞

女韓粉臉書PO文指陳菊貪汙 法院今判她賠25萬並道歉

女韓粉楊玉如曾在高雄煎餅店罵人引起外界關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，被陳菊...

驅離太陽花挨告殺人未遂 北市警前局長再獲無罪

2014年太陽花學運行政院驅離行動爆濺血風波，前立委周倪安等人自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，一審判黃無罪；周不服...

未據實申報債務 王世堅遭監察院罰18萬元

監察院今天發布157期廉政專刊，其中民進黨台北市議員王世堅因未據實申報債務，被監察院認定申報不實，遭罰鍰新台幣18萬元

超商代理店長私吞21萬營收 遭判刑7月

沈姓男子民國107年在新竹縣一間超商擔任代理店長，負責收受、保管該店總營收現金並匯回總公司，卻因友人借款，讓沈卻萌生歹念...

驅離太陽花警局長無罪 她不服要蔡英文「說公道話」

2014年太陽花學運行政院驅離行動爆濺血風波，前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，一審判黃無罪；周不服上訴...

陸籍船員爬牆入境欲陳情 獲檢察官不起訴處分

蒙古籍全福88號貨輪去年5月進入台中港，因船東積欠薪水，8名大陸籍船員未辦理入境手續，即於今年初翻越台中港圍牆，搭公車前...

菜單有牛肉未標示原產地被罰 法官：未證實有營業撤罰

台南市衛生局稽查人員去年1月間稽查發現，市區一家海產店菜單上有供應蔥爆牛肉，但用餐環境和菜單沒有張貼牛肉原產地標示，依違...

偷走市長室紅包袋… 陳菊前攝影官行竊被訴

高雄市前市長陳菊隨行攝影官吳建鴻，涉嫌在市長韓國瑜就任後至少五度持鑰匙侵入高雄市政府四維行政中心市長室行竊，前四次竊得總統紅包袋、春聯等一三六件物品，高雄地檢署依竊盜、無故侵入建築物罪嫌起訴，高雄地院明天下午首度開庭。

「心情差」台南檢疫男 到高雄扛轎

再傳居家檢疫民眾趴趴走。陳姓男子本月十一日自香港入境，依規定必須居家檢疫十四天，廿五日才解除，但他前天卻擅自外出，直到昨天下午才被警方尋獲；陳說是因為「心情差想出去走走」，台南市政府表示，將依法從重裁處十到一百萬元。

女子轉傳韓國瑜抱親小孩貼文 警方移送造謠法院判不罰

基隆市林姓女子在臉書轉貼「韓導沒有經過父母同意，就對嬰孩又親又抱」文章，被警方依違反社會秩序維護法移送。基隆地方法院審理...

多名大學校長、教授收到恐嚇要錢殺全家 北檢、刑事局合作查案

近日有北部及中部的大學校長及多名大學法學院教授，接獲恐嚇電子郵件，內容是：「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖...

陳菊前攝影官潛入市長室起訴 他涉偷走136物品全曝光

高雄前市長陳菊的隨行攝影官吳建鴻，遭控自韓國瑜就任後，涉多次持鑰匙闖入高雄市政府四維行政中心的市長室行竊，高雄地檢署偵查...

熱門新聞

藥師被逼下跪磕頭現身了 公會出面先提刑事告訴

陳菊前攝影官潛入市長室起訴 他涉偷走136物品全曝光

給錯健保卡6旬婦激動飆罵畫面曝光 藥師下跪：備受委屈

騎自行車攻仙山 男子大下坡急轉彎撞遊覽車身亡

4歲兒子吵鬧 繼父毆子丟門口致死

影／逼藥師下跪磕頭 警找到人了！婦人涉2罪函送北檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。