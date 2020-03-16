陸籍船員爬牆入境欲陳情 獲檢察官不起訴處分

蒙古籍全福88號貨輪去年5月進入台中港，因船東積欠薪水，8名大陸籍船員未辦理入境手續，即於今年初翻越台中港圍牆，搭公車前往台中市府陳情，經警獲報緊急將人帶回，依違反入出國及移民法送辦，台中地檢署認他們是為追討工資失慮，犯罪所生損害尚小，檢察官予以不起訴處分，以啟自新，已於上月底將8人強制驅逐出境。

全福88號貨輪去年5月20日進台中港，9月4日出港時因主機出問題，引水人認為有航安疑慮將船帶返碼頭，航港局中部航務中心上船實施港口國管制檢查，除主機確認不正常，又發現救生艇不合格，船公司也尚未申請港口國管制複查，致遭管制。

不起訴處分書指出，蔡男等8人均為大陸地區人民，為蒙古籍全福88號貨輪船員。而全福88號貨輪於去年5月20日進入台中港，疑因發生財困難，故停靠在台中港區碼頭，時間長達多月。

未料，8名大陸籍船員明知未取得外籍船員臨時停留證、或經內政部入出國及移民署核發入境許可證，竟認為船東積欠薪水數個月，遂前往台中市政府勞工局陳情，未經合法的入境通關查驗程式，而於今年元月3日上午，自貨輪徒步離開碼頭。

8名大陸籍經台中市梧棲區三井購物商場與台中港旅客服務中心穿透式圍牆，攀爬出圍牆後，搭乘公車前往台中市政府，擅自離船登岸進入我國領土境內，為警循線查獲。

檢察官審酌，這8名大陸船員，犯後坦承犯行，因追討工資一時失慮，致誤觸刑章，犯罪所生的損害尚小，經此教訓，應無再犯之虞，認以職權不起訴處分為適當，以啟自新，已於上月底將這8人強制驅逐出境。