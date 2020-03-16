女韓粉臉書PO文指陳菊貪汙 法院今判她賠25萬並道歉

女韓粉楊玉如曾在高雄煎餅店罵人引起外界關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，被陳菊自訴誹謗，她事後道歉卻未獲原諒，一審依誹謗罪判拘役50日，案件上訴中；民事部分，陳菊向她求償300萬元並登報道歉，台北地方法院今判楊女應賠償25萬元，並在臉書道歉，仍可上訴。

楊女去年7月在高雄某家煎餅店痛罵女學生「去死」，躍上媒體版面；她隔月在臉書上分享陳菊貪汙的謠言，被一狀告上法院，她事後態度大轉變，在臉書上向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，臺灣不能沒有您們的」。

陳菊事後向楊女提告求償300萬元，並要求在四大報、臉書登報道歉，先前開庭在法官勸諭下，陳菊也提出和解條件，只要楊女願意公開道歉，並向高雄市青年創業發展基金捐款15萬元，陳菊願意和解，但未獲楊女回應。

楊女先前開庭說，當時自己看到文章，認為文章內容對於「高雄在地人」來講可能屬實，只是因為民進黨在高雄執政多年，勢力太大而沒人敢提。當女兒要求刪文，就馬上刪掉。

她說，當下沒有看完全部內容就轉發了，「這篇文章太長，且我沒興趣」，只因民進黨在高雄執政不理想，她只看到調查局講陳菊貪汙那段，覺得很笑話，這都很有可能。

楊女強調，文章僅發14分鐘就刪除，期間沒人按讚、留言、分享，卻被有心人士守著臉書、「監視我」截圖拿來提告。