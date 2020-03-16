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驅離太陽花挨告殺人未遂 北市警前局長再獲無罪

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
台北市警局前局長黃昇勇。圖/聯合報系資料照片
台北市警局前局長黃昇勇。圖/聯合報系資料照片

2014年太陽花學運行政院驅離行動爆濺血風波，前立委周倪安等人自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，一審判黃無罪；周不服上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判黃無罪，周仍可上訴，但要符合刑事妥速審判法規定。

太陽花學運緣於2014年立法院審查海峽兩岸服務貿易協議，遭質疑黑箱作業，學運分子3月18日霸占立法院，3月23日攻佔行政院，警方聽令驅離，引爆流血衝突，隨後，民眾告官殺人未遂，執法警察與警察指揮上級系統都中箭。

案發後，前立委周倪安等人認為警方以武力驅離靜坐的民眾，自訴黃昇勇、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警察局中正一分局長方仰寧等人殺人未遂罪嫌；無數件自訴案審理後，法院以案情重覆作成不受理判決、或因自訴人未委任律師裁定駁回自訴，最終被告僅剩黃昇勇一人。

台北地院一審認為，黃昇勇依據法令執行驅離任務，有阻卻違法事由，去年7月判黃無罪。周倪安等人不服，提起上訴，高院審理時曾勘驗案發當天錄影光碟，自訴人委任律師認為，從畫面中看出警察邊拉人邊拿警棍打人，或用盾牌向下敲擊民眾，水炮車直接朝民眾身體直射，有一定的危險性，也違反警方執法的SOP。

黃昇勇委任律師先前也指出，從影片中可看出大多數現場警察以勸離、架離方式執勤，不能以個案、少數警察的作為，認定黃昇勇有指示、放任下屬非法執勤。

民事部分，前台聯黨立委周倪安等29人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，台北地方法院判台北市警局應賠償周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額達111萬1570元，台北市警局已提起上訴。

警察 太陽花學運 北市

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