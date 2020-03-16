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菜單有牛肉未標示原產地被罰 法官：未證實有營業撤罰

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
台南市區一家海產店菜單上有供應蔥爆牛肉，但菜單沒有張貼牛肉原產地標示，被開罰3萬元，林姓負責人不服提出行政訴訟，台南地院法官以稽查影片無法證明海產店當天有營業，撤銷原判決。圖/本報資料照片
台南市區一家海產店菜單上有供應蔥爆牛肉，但菜單沒有張貼牛肉原產地標示，被開罰3萬元，林姓負責人不服提出行政訴訟，台南地院法官以稽查影片無法證明海產店當天有營業，撤銷原判決。圖/本報資料照片

台南市衛生局稽查人員去年1月間稽查發現，市區一家海產店菜單上有供應蔥爆牛肉，但用餐環境和菜單沒有張貼牛肉原產地標示，依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元，林姓海產店負責人不服提出行政訴訟，主張當天並未營業，台南地院以此案處罰基礎必須在海產店有營業事實才能處罰，稽查影片無法證明海產店當天有營業，撤銷原判決，案可上訴。

判決說，台南市衛生局接獲民眾陳情，去年1月25日派員至林在永康區海產店稽查，檢視菜單有供應蔥爆牛肉及青椒牛肉，用餐環境無張貼牛肉原產地標示，菜單上沒有牛肉原產地標示，依林違反食品安全衛生管理法第25條第2項規定，依同法第47條第9款規定，處林3萬元罰鍰。

林不服，去年5月16日經市衛生局層轉向衛生福利部提起訴願，經訴願決定駁回，林不服，提起行政訴訟。林主張，他有向稽查員表示早已歇業，他的住處即在海產店旁，平時也利用店內所烹飪食物，自己食用，器具調味料置放乾淨，食材完整包覆，容器整齊排列等情，實屬正常，不能據此即謂海產店有營業。

台南市衛生局稽查人員反駁，並以稽查當下有錄製一小段影片，林沒有表明停、歇業中，林於衛生局查核後，去年2月14日至經濟發展局辦理停業事項，但違規事實在停業前，依違反食品安全衛生管理法開罰。

法官認為，稽查圖片及影片所示，無法證明林當天有營業，稽查當天無任何客人在場，稽查時間為上午10點50分，依經驗法則正值中午吃飯時間，應有顧客上門，縱無客人上門，也應有備置好蔬菜、解凍後肉類等，不能等客人上門後，才開始備置及解凍。

法官認為，林表示不僅稽查當天未營業，自前年10月起至去年4月17日止，約半年間均未營業，稽查人員在長達半年時間，無法找出任何林營業積極證據，僅以臆測之詞，推測林當天有營業，自難採信。

衛生局 食品安全

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