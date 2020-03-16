影/酒後代駕和代價 清水警拍幽默短片分局長配音

防疫期間，警方取締酒駕不打烊，台中市清水警分局拍幽默短片，宣導酒後不開車，分局長張啟祥配音，一次就ok。

新冠病毒升溫，警方也投入防疫工作，為防止疫情傳染，全國同步的酒測勤務暫時取消，但警方仍不定期取締酒駕，台中市清水警分局呼籲民眾勿心存僥倖，防疫期間，警方取締酒駕不打烊，酒後不開車，請找代駕，以維護駕駛及用路人行車安全。

清水警分局特別製作「酒後代價與代駕宣導影片，片中同時播放兩段影片其中一段以酒後駕車代價結果遭警送辦，另一段酒後叫車找代駕結果家人扶他回家，畫面以對比方式呈現 ，同時片尾由清水警分局分局長張啟祥配音呼籲「酒後代價 警察守護你 酒後找代駕家人等著你，你要選擇哪一種」，以提醒民眾酒後代價與找代駕，結果大不同，並提醒用駕駛人警方取締酒駕勤務沒有因為防疫而鬆懈、消失，將持續針對酒駕違規加強酒駕取勤務工作，以維護民眾及用路人安全。

分局長張啟祥表示，防疫期間警方取消全國性酒測勤務，但取締酒駕勤務仍持續加強實施。