偷走市長室紅包袋… 陳菊前攝影官行竊被訴

高雄市前市長陳菊隨行攝影官吳建鴻，涉嫌在市長韓國瑜就任後至少五度持鑰匙侵入高雄市政府四維行政中心市長室行竊，前四次竊得總統紅包袋、春聯等一三六件物品，高雄地檢署依竊盜、無故侵入建築物罪嫌起訴，高雄地院明天下午首度開庭。

韓國瑜去年八月另對吳建鴻提告加重竊盜罪、妨害秘密罪，但檢察官認為屬於五次侵入竊盜同一犯罪事實，未另行處置。

檢方起訴指出，五十歲吳建鴻為市府工務局養工處秘書室技工，曾任前市長陳菊的攝影官，持有市府四維行政中心市長室鑰匙。

吳建鴻在二○一八年十二月廿五日深夜十點三分、十二月卅一日晚間九點四十一分及二○一九年一月六日晚間六點五十五分、一月廿四日深夜十一點十二分，潛入市長室拿東西離開。二○一九年二月一日深夜十點五十分許，吳第五次侵入市長室被發現，報警處理。

檢方查出，吳建鴻共拿走一三六件物品，包括市長紅包袋卅六個、總統紅包袋十八個、民進黨紅包袋四個、市政府花燈廿六個、帽子四個、春聯七張、紅包袋七袋、市府賀卡二張、年曆三份、磁鐵一袋、無痕掛鉤十四個、一卡通三張、紫南宮紀念幣四枚、中鋼公司記事本一本、筆二支、徽章一枚等。