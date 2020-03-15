大學校長、教授收到要錢恐嚇信 北檢、刑事局合作查案

近日有北部及中部的大學校長及多名大學法學院教授，接獲恐嚇電子郵件，內容是：「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，信件還附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。

台北地檢署檢察長周章欽、警政署長陳家欽等人，知道大學法學院院長及教授接獲恐嚇信件，對此相當重視，認為不及時遏止，可能危及校園治安，北檢指派主任檢察官張智堯擔任召集人，檢警將共同合作，由台北地檢署與刑事警察局、台北市警察局、台中市警察局共組專案小組，協調統合並迅速嚴辦。

周章欽呼籲，對曾遭歹徒恐嚇取財的民眾及教授希望能向檢警報案，警政署也要求轄區警察加強校園周邊安全維護，與學校密切保持聯繫，發現可疑情事，轄區警察將立即派員到場瞭解盤查；教授若有個人人身安全疑慮，隨時向警方反應，由警察機關加強個人安全保護。