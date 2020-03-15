陳菊前攝影官潛入市長室起訴 他涉偷走136物品全曝光

高雄前市長陳菊的隨行攝影官吳建鴻，遭控自韓國瑜就任後，涉多次持鑰匙闖入高雄市政府四維行政中心的市長室行竊，高雄地檢署偵查認定，吳建鴻前年12月到去年2月共5度闖入市長室，前4次竊得總統紅包袋、春聯、市府花燈等多達136件物品，全案依竊盜罪、無故侵入建築物罪起訴。

市長韓國瑜去年8月也對吳建鴻提告加重竊盜罪、妨害秘密罪嫌，檢察官則不另做不起訴的處分，若未來法院審理認為吳成立此部分犯罪，也可判刑。全案高雄地院預計本周二下午首度開庭。

起訴指出，50歲的吳建鴻為市府工務局養工處秘書室的技工，由於他曾任前市長的攝影官，因而持有市府四維行政中心市長室鑰匙，不料他卻持鑰匙侵入市長室，竊取屬於市長管領的物品。

檢方調查比對，吳建鴻在2018年12月25日晚間10點3分、12月31日晚間9點41分、2019年1月6日晚間6點55分、1月24日晚間11點12分，潛入市長並有拿著東西離開，其中2次從監視器畫面可看出拿著圓桶海報狀物品、書本狀物品，其他都裝於紙袋或包包內，無法從外觀辨識。

吳建鴻最後一次於2019年2月1日晚間10點50分許，侵入市長室後在物色財物之際，因市長室吳姓機要秘書返回發覺他在內，立即通報市警局保安大隊警衛中隊市府分隊駐衛警前來處理，才讓吳建鴻多次侵入行竊的行徑曝光，警方並前往他住處扣得鑰匙及相關證物。