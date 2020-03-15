影／逼藥師下跪磕頭 警找到人了！婦人涉2罪函送北檢

全國藥師協助口罩實名制販售，卻傳出北市南港區李姓婦人持朋友的健保卡至藥局排隊購買口罩，不料藥師「忙中有錯」，誤把別人的健保卡還給李婦，雖然當下有請李婦核對是否正確，但李婦當下沒有確認就走出藥局。後來發現拿錯了健保卡，隔日返回藥局飆罵女藥師，甚至要求下跪磕頭道歉，女藥師因不願擴大事端，果真下跪息事寧人，引起外界譁然。警方通知李婦到案說明，李婦後悔表示一時情緒衝動，警方訊後依違反刑法「強制罪」，以及「醫療法」對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌函送地檢署偵辦。食藥署也表示「強力譴責」，南港分局副分局長胡幼麟則呼籲，如果醫護人員面對民眾不理性的行為，只要通知警方，警方就會立即到場處理。