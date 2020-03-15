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師鐸獎校長邀髮姐上摩鐵被拒 4度塗異物在她車上罰7千

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
國小張姓校長以LINE傳訊息給從事理髮的黃女，邀黃女上摩鐵被拒，事後黃女發現車子4度被塗抹散發腥味的異物，法官依違反社會秩序維護法，裁處張新台幣7000元罰鍰。圖／本報資料照
國小張姓校長以LINE傳訊息給從事理髮的黃女，邀黃女上摩鐵被拒，事後黃女發現車子4度被塗抹散發腥味的異物，法官依違反社會秩序維護法，裁處張新台幣7000元罰鍰。圖／本報資料照

曾獲師鐸獎的台中市某國小張姓校長，今年初以LINE傳訊息給從事理髮的黃女稱「你會排斥到汽車旅館嗎？那兒隱密性較好」，黃女回稱：「你想到哪了？正常人會去的地方嗎？」「我對你太失望了！」事後黃女發現車子4度被塗抹散發腥味的異物，她懷疑是精液而報案，台中簡易法庭審理時，張辯稱是口水，法官依違反社會秩序維護法，裁處張新台幣7000元罰鍰。

警方移送指出，以理髮為業的已婚黃女，於今年2月3日7時、2月4日6時、2月5日7時、2月6日7時，遭張男共4次塗抹不名異物在她所有自用車的駕駛座門把上，藉端滋擾住戶，所為違反社會秩序維護法規定，移請法院裁處。

台中地院沙鹿簡易庭經查，黃女從事理髮工作，在理髮時認識張男。被害人所提出與張的LINE對話紀錄顯示，張曾發送訊息給被害人，稱「你會排斥到汽車旅館嗎？那兒隱密性較好」，被害人回稱：「你想到哪了？正常人會去的地方嗎？」「我對你太失望了！」

此後，被害人黃女停放在住處前車輛，即先後4次遭張男塗抹不名異物在靠近駕駛座的門把上，為張男於警詢時自承。雖黃女表示該異物有腥味，疑似精液，張男則表示他吐口水，因未鑑驗，而無從認定是否為精液。

法官認即使是張男的口水，塗抹在黃女住處前方的車輛門把上，也足以令人心生嫌惡，對黃女居住安寧造成相當的破壞及威脅。則張藉與被害人認識及邀約上汽車旅館，故意塗抹異物在被害人車輛上，顯然是藉端滋擾而妨礙被害人的居住安寧，所為應受處罰。

法官審酌，張男邀約被害人上汽車旅館不成，先後4次藉端滋擾，妨礙她居住安寧。且張具有碩士畢業學歷，於警詢時自稱從事教育工作，更應受相當程度的責難，遂處罰新台幣7000元。可向普通庭提起抗告。

汽車旅館 LINE

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