47例別再傳了 台南衛生局移送數十名網友法辦

中央疫情指揮中心上周發布一名30多歲男性的南部個案，被傳稱在台南南科工作，引發恐慌，許多社群討論不斷，台南市衛生局今天表示，許多內容都不是事實，已蒐集相關資料，將把相關的網友數十人一併移給市刑大偵辦。

衛生局表示，依照傳染病防治法規定，散布「流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，呼籲民眾不要再亂傳訊息。

指揮中心上周發布第47個病例，指該男子與兩名同事一起前往荷蘭出差，返國後確診。

後來證券市場又傳出該名病例是某大廠的協力廠商，大廠甚至要求協力廠商停工，但是被大廠否認，但相關的訊息已傳遍南科。

許多南科人員在網路上流傳相關訊息，衛生局今天表示，有些訊息非常離譜，甚至指台南市已有47個確診病例，但事實上依照中央公布的訊息，台南市到目前只有兩個病例，都是境外移入。

還有網傳該名病例在發病前曾去過某些場所，也都引發恐慌。

衛生局表示，目前正蒐集相關訊息，初步至少有數十名網友轉傳相關訊息，都將一併移送法辦。