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男子開車擦撞機車 下車觀望3分鐘駛離被判刑6月
基隆市洪姓男子從仁一路外側直行車道左轉孝二路時，與楊男騎的機車發生碰撞，造成楊受傷。洪有下車，但觀望沒多久就駛離現場，辯稱因沒看到被撞機車，認為沒怎樣才離開。基隆地院審結，考量洪事後與楊和解並賠償，減刑輕判6月。全案可上訴。
判決指出，洪男在2018年9月30日晚上11點多，駕車沿基隆市忠一路往基隆火車站方向行駛，在經過忠一路與孝二路口前，打算從忠一路外側車道左轉孝二路，此時楊男騎機車載呂姓女友，也沿忠一路往基隆火車站方向直行，突見洪車左轉，煞車不及擦撞洪車左側車尾。
車禍發生後，楊的右腳踝擦傷、右膝部擦挫傷。洪將車輛停靠在路邊並下車，位置距楊男僅約10多步距離，但未對楊實施救護，也未在場等候警察到場處理，短暫停留1至3分鐘即開車逃離事故現場。警方接獲楊男報案後，循線通知洪到案說明，偵詢後依肇事逃逸罪嫌送辦。
檢方偵訊時，洪辯稱，雙方撞擊後有先停在撞擊點路中央，並下車找尋發生碰撞機車，但因車流太多，遍尋不著，在場停留約3分鐘，再將車輛移到路旁，但仍找不到碰撞的機車。自己車損輕微，心想對方應該也沒有怎樣，便直接離開現場。
法官檢視卷證，未採信洪的辯詞，指洪肇事致傷逃逸應受非難。考量洪就過失傷害部分與楊達成和解，損害賠償部分也已調解成立。楊表示願給被告一個機會，讓被告從輕量刑。
刑法規定開車肇事致人死傷逃逸，處1年以上7年以下徒刑。法官認判最低刑度1年仍嫌過重，決定依刑法犯罪情狀顯可憫恕條件減刑，判刑6個月，不得易科罰金，但可易服社會勞動。
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