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藥師被逼下跪磕頭道歉 婦人被送辦後悔：我口氣不好

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
一名60歲李姓婦人日前赴南港區某藥局買口罩時，因不滿藥劑師還錯健保卡，要求藥師下跪磕頭道歉。 圖／聯合報系資料照片
一名60歲李姓婦人日前赴南港區某藥局買口罩時，因不滿藥劑師還錯健保卡，要求藥師下跪磕頭道歉。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情持續延燒，昨日傳出北市南港區李姓婦人，竟因還錯健保卡飆罵女藥師，甚至要求下跪磕頭道歉，女藥師因此下跪。北檢昨天得知消息，立即指揮警方通知李婦到案說明，李婦後悔稱「我口氣不好…」，全案依強制罪及醫療法等罪嫌函送偵辦。

警方表示，國內在口罩實名制上路後，李婦11日持朋友的健保卡至藥局排隊購買口罩，不料藥師「忙中有錯」，誤把他人健保卡發還給，雖有請李婦核對是否正確，但李婦當下未確認、未表明異議離去。

李婦11日發現健保卡拿錯後，返回藥局理論，王姓女藥師答應要幫忙處理，12日李婦再度上門，另一名拿到李婦朋友健保卡的人士，尚未歸還，李婦竟情緒失控惱怒，批評藥師賣口罩方式有瑕疵、沒有解決問題誠意，命令藥師下跪磕頭道歉。

王姓女藥師則是「以和為貴」，不願擴大事端，為了降低婦人怒氣，真的下跪磕頭道歉息事寧人，事後還不追究婦人行為。藥師下跪後，另一名人士發現健保卡拿錯，12日至藥局歸還健保卡，李婦才拿回朋友的健保卡。

昨天北檢透過媒體報導，立即分案指揮南港分局偵辦，昨晚10時許，警方循線追查到李婦身分，並通知到案說明。李婦則稱，「醫護人員很辛苦，但我口氣不好…」。全案依強制罪嫌，及醫療法對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，函送北檢偵辦。

南港分局呼籲，防疫期間醫師、護士及藥師等醫療相關人員都非常辛苦，發生衝突時大家更應該要理性對話、互相包容，警方會做為藥師的後盾，若醫療人員面對民眾不理性的作為，只要通報警方就會迅速派員警到場維護秩序，以防止民眾脫序的行為。

健保卡 口罩 新冠肺炎

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