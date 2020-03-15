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陪睡換現款 她賠了身子又被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
女子小蘋因缺錢，去年初到徐男住處向高男借款，高男開玩笑說以陪睡換取借款，經她同意後，3人即從事性行為，事後小蘋與顏姓男友，恐嚇徐男、高男索錢，二審依恐嚇取財罪將顏男判刑9月、判小蘋7月。圖／本報資料照
女子小蘋因缺錢，去年初到徐男住處向高男借款，高男開玩笑說以陪睡換取借款，經她同意後，3人即從事性行為，事後小蘋與顏姓男友，恐嚇徐男、高男索錢，二審依恐嚇取財罪將顏男判刑9月、判小蘋7月。圖／本報資料照

女子小蘋（化名）因缺錢，去年初到徐男住處向高男借款，高男開玩笑說以陪睡換取借款，經她同意後，3人即從事性行為，過程中她酒醉嘔吐，就離去未取款，事後小蘋與顏姓男友，恐嚇徐男交付10萬元得逞；再恐嚇高男交付100萬，但高男無力支付僅交付1萬元，經徐、高提告，台中高分院審理時，雙方達成和解，法官依恐嚇取財罪將顏男判刑9月、判小蘋7月。不得上訴。

判決書指出，顏男與小蘋為男女朋友，去年元月間小蘋與友人徐男、高男相約前往台中市區徐男住處聊天喝酒，小蘋並藉機開口向高借款新台幣10萬元，高楓森當場回應僅有現金約6、7000元，同時以開玩笑口吻向她表示以陪睡換取借款6000元，經她同意後，其3人即在該處從事性行為，性行為過程中，因她酒醉嘔吐，乃先行離開，因而未取得款項，

小蘋自交易後翌日起，因聯繫徐欲索取高允諾的款項未果，乃於去年2月初得知此事的顏男及另名不詳姓名男子，共同意圖為自己不法之所有，同月15日深夜，由顏指使小蘋聯繫徐前往租屋處，徐次日凌晨至顏的租屋處。

顏在租屋處內，向徐恫稱現在要怎麼處理，拿10萬元出來處理，並配合找高出面，同時向在場另名男子表示把樓下的人都叫上來，順便把槍拿上來，先斷他一隻手，看他要不要講等語，繼而叫徐聯絡家人籌款，致徐心生畏懼，交付3000元，並聯絡家人交付9萬7000元。

顏及小蘋明知性交易約定，小蘋對高男僅有6000元，卻由顏錄製內容為「他到時如果不承認的話，在那邊有的沒的，可能會出人命，我也不希望，因為這種事情，我也是希望簡單處理就好了」等語的音檔，於同月16日以通訊軟體LINE發送予徐，要求徐轉達高，致高心生畏懼，乃與顏聯絡，由小蘋於通話中向高表明須以50萬元分期，或1次支付30萬元解決，惟商談未果。

同月18日下午，小蘋再度聯絡徐邀約高出面，高即與徐依約前往中市某便利商店，與顏男、小蘋見面，小蘋當場向高索要100萬元，高因無力支付而予拒絕，並於聽聞她表示「因為談不攏，如果你有誠意要解決的話，就先拿1萬元出來」，當場進入便利商店，以自動櫃員機提領1萬元，並交付予小蘋。經徐、高提起告訴。

二審合議庭審酌，顏男與小蘋正值青壯，不思正途獲取財物，明知本案未存有妨害性自主，仍藉端對徐、高恐嚇取財，考量雙方已達成和解，徐、高均表示不願意追究，願意給予顏男及小蘋機會，遂予判刑，其中小蘋部分可易科罰金，以示懲戒。

恐嚇 性行為 便利商店

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