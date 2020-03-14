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檢察官赴日旅遊話題發酵 桃檢：目前沒收到停分案上簽

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園地檢。記者曾健祐／攝影
桃園地檢。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎期間，桃園地檢署傳出有1名檢察官2月赴日本旅遊，回台自主健康管理14天，但期間請病假是否能「停分案」的話題近日在署內發酵，包括檢察官、書記官等議論紛紛；對此，桃檢今發新聞稿指出，至目前為止，該檢察官並未有因自主健康管理停分案。

據了解，因為桃檢3月初分案量極大，署內同仁壓力與負擔不小，所以桃檢傳出上月有名檢察官不畏疫情，仍飛往日本旅遊，2月底回台隔天隨即到署內上班2天，經桃檢說明並建議後，他並在家自主健康管理14天，直到本週期滿回來上班，但這期間究竟有無停分案的話題至今眾說紛紜。

記者昨向桃檢襄閱主任林秀敏求證，初步得到回覆是自主健康管理期間給予請病假，而請病假3天以上並檢附醫師證明，得予以停分案。

林秀敏解釋，因這次狀況較特殊，檢察官請病假要檢附醫師證明，才符合可停分案的規定，但也要視該檢察官是否上簽，並經檢察長核示同意才會給予停分案，而該檢察官已完成請假流程，不過目前沒有收到他停分案的上簽。

桃檢今天發出新聞稿指出，該檢察官並未有因自主健康管理而停分案，桃檢基於防疫優先及兼顧當事人訴訟權益，後續也將依照署內相關分案規定妥適辦理。

另新聞稿提到，該檢察官2月21日出境日本、2月25日返台，當時出境中央疫情指揮中心公告日本旅遊疫情建議為第一級注意，非疫情高風險地區，直到2月22提升為第二級，因此檢察官回台得依相關規定自主健康管理14天。

新聞稿指出，該檢察官25日返台，26日、27日曾到地檢署處理必要公務，隨即在2月28日起至3月10日止，均請假在家自主健康管理，直到14天屆滿身體健康無虞才回來上班。

檢察官 健康管理 新冠肺炎

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