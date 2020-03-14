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大型犬咬死吉娃娃 飼主判賠2萬元

中央社 / 台北14日電

新北市一名楊姓男子因寵物犬吉娃娃遭2隻大型犬咬死，向大型犬的黃姓飼主求償15萬元。士林地院日前判決黃男賠償楊男當時買犬費用2萬元，喪葬費、慰撫金等免賠。全案可上訴。

依台灣士林地方法院判決書記載，楊男向法院主張，黃男放任2隻大型犬在無人陪同且無適當防護措施的情況下外出，於民國108年10月1日，追咬楊母帶同外出散步的吉娃娃，導致吉娃娃死亡。

楊男要求黃男賠償購買吉娃娃的費用新台幣2萬元，及喪葬費、交通費、精神慰撫金，共計15萬元；黃男坦承2隻大型犬為他所有，主張吉娃娃死亡與大型犬無關，即使大型犬咬死吉娃娃，楊男未盡保護之責，也有過失。

法官勘驗路口監視器畫面，發現2隻大型犬朝吉娃娃攻擊，另有警方職務報告與工作紀錄簿為證，認定吉娃娃死亡與大型犬有關。

判決書指出，民法規定「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任」，楊男的蒐證畫面顯示2隻大型犬有對人連續吠叫情形，可見犬隻對周遭人事物並非全然沒有攻擊性，但黃男無法舉證案發當天有對犬隻施以任何管束，認定黃男有過失，應負賠償責任。

法官認為，寵物與人情感上的密切關係，有時近似於家人伴侶，對寵物的老病死，或有採取比照家人死亡的殯葬儀式，屬人之常情，但法律並未規定飼主得因寵物死亡請求醫療費、喪葬費，因此，楊男索賠喪葬費、交通費，無法准許。

判決也指出，吉娃娃遭咬死，楊男所受損害為所有物的喪失，屬財產權的範疇，楊男並未舉證人格權或人格法益因此受侵害，即使因失去吉娃娃而倍感哀慟，仍無從請求精神慰撫金，僅判決黃男賠償2萬元，仍可上訴。

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