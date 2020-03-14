防疫期間執法零破口 台南警方查獲職業賭場逮30人
新冠肺炎疫情防疫期間，台南市警局第一分局今天凌晨1時在在東區查獲以一透天民宅掩護的天九牌職業大賭場，當場查獲吳姓場主、工作人員、賭客等30人，查扣天九牌等賭具一批，「統統量體溫、戴口罩」員警當場查證身分，賭客哀嘆，防疫期間悶到爆，沒想到出來透透氣，小賭一下，還是被逮個正著。
據調查，該賭場以天九牌，莊家作莊，3人上桌拿牌對賭，也提供其他賭客下注。警方據報後，循線蒐證，見時機成熟，今天凌晨持搜索票，進入賭場，當場查扣天九牌及佣金2000多元。
正值防疫期間，員警立即逐一查證在場所有人身分，且量額溫、發放口罩，並要求全部帶上口罩，所幸全員均無發燒症狀，也無人來自中港澳等地區。隨後通報線上警網立即將該賭場的2輛交通車攔下盤查，帶回交通車駕駛2人。經訊問後，警方將吳、工作人員共6人依賭博罪移送外，24名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
台南市警一分局指出，正值新冠肺炎疫情期間，分局堅持執法零破口，持續執行路檢、酒測勤務，並針對轄區狀況全面性盤點，發現可疑不法即深入追查，呼籲民眾切勿心存僥倖。
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