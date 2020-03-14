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七旬老翁找機車翻箱倒櫃 沒偷著碰到巡邏警栽了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市李姓老翁今年1月間在西屯區翻找李姓女子機車置物箱，意圖行竊時，當場被巡邏警員逮個正著。示意圖／報系資料照
台中市李姓老翁今年1月間在西屯區翻找李姓女子機車置物箱，意圖行竊時，當場被巡邏警員逮個正著。示意圖／報系資料照

台中市七旬李姓老翁有涉竊盜案遭判刑紀錄，他在今年1月間，在西屯區徒手翻找李姓女子停放在路旁機車置物箱，未料正巧碰到巡邏警員，李尚未竊盜得手財物，就被警方查獲，並依竊盜未遂罪送辦，台中地院審酌，李有竊盜前科，屬於累犯，但犯行未遂，刑度先加重後減輕後，依法判拘役20天，得易科。

判決書指出，李姓老翁（77歲）在2018年間，因竊盜案件，經法院判處有期徒刑3月確定，在去年9月15日執行完畢，但李仍不知悔改，在今年1月12日中午12時許在西屯區某路段徒手翻找李姓女子的機車置物箱，翻找財物，但還沒發現有價值的物品時，就被巡邏警察當場查獲逮捕。

台中地院審酌，李有竊盜前科，屬於累犯，顯然對於刑罰的反應力薄弱，依法加重其刑，但李經警方查獲而未遂，屬為遂犯，依法先加重後減輕後，判拘役20天，得易科罰金2萬元，可上訴。

竊盜 老翁 警察

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