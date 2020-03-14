夫妻違規停車遭檢舉竟打人 警方依傷害、強制罪送辦

台南市新市區一名男子拍照要檢舉交通違規時，遭1對夫妻動手拉扯推擠，還動手毆打他， 當事人在網路貼文「讉責暴力」，表示已向警方報案，還說「這年頭做錯事的人都比較兇」。

台南善化警分局上午表示，當事人提告傷害警方受理，昨晚已將涉及傷害、強制罪的這對夫婦函送法辦。不過這對夫婦否認打人，強調是因為看到陌生人拿手機對著他們莫名其妙拍照，要拿對方的手機來看雙方拉扯。

男子在臉書社團「翻轉大台南交通違規」PO文指出，10日晚上9點多因為拍照檢舉交通違規被打。警方指出，獲報後第一時間前往現場查處，將當事人載回分駐所了解案情，另通知涉嫌人到案說明。

當事人男子事後檢具驗傷單等證明提出傷害告訴，另有關強制罪嫌部分，警方已深入調查了解依法查處。

善化分局表示，「對於不法行為已依法偵辦，並將依傷害、強制罪等罪嫌，移請地檢署偵辦，對於違法脫序行為一定偵辦到底。」

警方也強調，將持續取締相關交通違規，並提醒民眾應遵守交通規則避免違規，尊重其他用路人權益。