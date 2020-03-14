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警察酒測沒全程錄影 她超標挨罰7萬7000元法院幫撤單

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

桃園王姓女子酒駕自撞被測得呼氣值每公升0.41毫克，刑事被依公共危險罪判刑3月，另桃園市交通裁決處對她裁罰7萬7000元、吊扣駕照12個月，王不服提行政訴訟，主張警察沒告知確切酒測值，當時施測警員表示酒測過程沒錄影，法院以警方取締過程有瑕疵，判撤銷裁罰等處分，可上訴。

經調查，王女2016年12月24日晚上7點多，開車行經中壢區中豐北路、啟文路口，不慎追撞前方2輛正在等紅燈的小客車，警方獲報到場對王施以呼氣酒測值，測得每公升0.41毫克，檢方依公共危險罪起訴王，桃園地院一審判她3月，得易科罰金，王女上訴二審被駁回定讞。

另桃園市交通裁決處依交通管理處罰條例第24條、第35條，對王女裁罰7萬7000元，並吊扣駕照12個月，以及施以道路交通安全講習。

但王女不服提起行政訴訟，她主張車禍發生後她爸媽已經到場，有問警察女兒有無酒駕，自己吹完後警察看到酒測螢幕，回答她爸媽說沒有，而且現場很暗，警察要她簽名自己就直接簽沒有看，真的不知道為何數值是0.41，還說警員對她說酒測值是0，若當時知道超標，就會去抽血證明清白。

桃園交裁處則表示，王女車禍後舉發機關依取締酒駕程序檢測，測得她酒測值0.41，違反相關規定並裁罰，過程沒有違誤。

法院傳喚當時對王女酒測的黃姓警員到場，黃證稱「當時對王酒測，密錄器沒有沒有錄到」，所以無法提出對她酒測的影片；法院認為，警方施以酒測過程未全程錄影，違反處理細則19條正當行政程序，交裁處逕對王女裁罰，顯有違誤，應予撤銷。

法院認為，員警舉發過程已經違反正當程序，有行政瑕疵，因此交裁處對王裁罰7萬7000元、吊扣駕照12個月，以及施以道路交通安全講習等，均予以撤銷。

酒測 警察 駕照

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