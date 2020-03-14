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公親變事主 員警脫口罵當事人「卒仔」判罰3000元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認許姓員警犯公然侮辱罪，處罰金3000元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認許姓員警犯公然侮辱罪，處罰金3000元，可上訴。圖／本報資料照

台南市警局麻豆分局許姓員警去年4月25日下午4時接到110轉報案件，前往官田一檳榔攤處理民民糾紛案件，將報案的劉姓男子帶回派出所了解原委，未料，劉酒後情緒激動，兩人越講越大聲，許也被激怒脫口「卒仔」、「垃圾兒子」、「生你這種人像生畜牲」等語，劉告上法庭，台南地院認許犯公然侮辱罪處罰金3000元，可上訴。

麻豆分局長楊慶裕說，許受理案件，在與民眾溝通上出了問題；民眾事後提告，員警也依法受理、蒐證，也移送台南地檢署，會上訴。至於許本人現已請調他單位服務。

檢警調查，劉姓男子去年4月25日下午4時，酒後前往台南市官田區一檳榔攤，向林姓男子索討3月間的吃飯費用未果，自行撥打電話報警。許姓員警收到110轉報案件後，隨即前往檳榔攤處理，隨後將劉帶回派出所。

未料，劉酒後情緒激動，兩人越講越大聲，許在派出所內脫口辱罵對方「卒仔」、「垃圾兒子」、「生你這種人像生畜牲」等語，劉火大認此語已足以貶損其人格尊嚴及社會評價，當場提出告訴。

許在偵查中表示一時衝動所致，案經檢察官聲請以簡易判決處刑，經院方審理，許坦承不諱，與劉在警詢及偵查中證述的情節相符，並有錄影光碟佐證，台南地院認許犯公然侮辱罪，處罰金3000元。

公然侮辱 檢察官

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