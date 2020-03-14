大學學弟硬上學姊 賠40萬獲緩刑

就讀北部某大學的李姓男子，前年隨學長姊參訪南部某大學，見學姊探視一名酒醉學長時落單，竟兩度伸爪強行猥褻得逞，新北地院考量李男願賠償40萬元，雙方達成和解，日前依強制猥褻罪判刑11個月，緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，可上訴。

判決指出，李姓男子於107年6月間，隨大學同系所學長姊多人，一同前往南部某大學參訪，並入住該所大學招待所，當晚用餐後，見學姊獨自一人前往探視酒醉的學長，竟一路尾隨進房間。

「他毀了我平安健康快樂的日子。」李男見學長疑似酒醉不醒，竟強行將學姊拉至房間角落，壓制靠在牆邊，伸手觸碰胸部並親吻嘴唇及頸脖處，因學姊大聲呼救，驚醒躺在床上的學長，學姊連忙趁機逃出，快步欲跑回自己住宿房間。

不料，李男仍不肯罷休，追至樓梯間再度攔住學姊，強行擁抱親吻並伸手觸摸胸部與下體後，才肯罷手。學姊不甘受辱，當晚立即向當地警局報案。

新北地院考量李男事後願意道歉並賠償學姊40萬元，雙方並達成和解，日前依強制猥褻罪判刑11個月，緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，仍可上訴。