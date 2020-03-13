快訊

美股大反攻！道瓊早盤飆漲1,300點

譚德塞祖國淪陷 衣索比亞出現新冠肺炎確診首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察官不畏疫情赴日旅遊 回台自主健康管理14天停分案

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園地檢有名檢查官2月赴日本旅遊，回台後得自主健康管理14天，期間桃檢給予請病假、停分案，本周期滿該檢察官也回到崗位上班。記者曾健祐／攝影
桃園地檢有名檢查官2月赴日本旅遊，回台後得自主健康管理14天，期間桃檢給予請病假、停分案，本周期滿該檢察官也回到崗位上班。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園地檢署傳出有1名檢察官2月赴日本旅遊，回國時因對日旅遊警示提升為二級，必須自主健康管理14天，桃檢以辦公環境為公共場所，為將感染風險降至最低，避免偵查體系崩潰，依規定讓他請病假停分案，而該檢察官健康狀況正常，本周自主管理期滿已回到崗位辦案。

為防堵新冠肺炎傳染，中央流行疫情指揮中心把具有感染風險者分為「居家檢疫」、「居家隔離」，以及「自主健康管理」等3種防疫措施；日本至今超過1300名確診病例，不少人早早訂了赴日本旅遊的機票，也只能忍痛放棄或多付手續費改期。

該檢察官到日本旅遊的消息傳出，桃檢內部不少同仁都感到相當訝異，紛紛表示「怎麼敢去？」並開玩笑說「不怕回來被隔離？」加上桃檢案件量龐大，每股月平均未結仍有200多件，有同仁就分析，若檢察官14天都不能來結案，恐怕積案影響不小。

據了解，該檢察官2月到日本玩，出發時台灣對日的國際旅遊疫情建議等級仍為一級警示，但後來在2月22日提升至二級，之後中央流行疫情指揮中心發布，從一、二級警示國家入境、回台者，必須落實14天自主健康管理。

該名檢察官2月底回台，被列為居家自主健康管理對象，雖並無強制不能外出，但仍必須盡量避免出入公共場所，自行配戴口罩、早晚量體溫。

桃園地檢為求慎重，並將可能感染風險降到最低，以防止偵查體系崩潰瓦解，且檢方開庭在密閉空間，除和當事人接觸，還有書記官、法警及庭務員等，符合公眾場所要件，因此要求該他在家休息14天，等期滿後再回來上班。

桃檢表示，根據台高檢相關人事規定，該檢察官從日本回台自主健康管理期間給予請病假，而病假期間停分案，不過當時正逢228連假，再扣除周末例假等，實際停分案日大約不到10天，而檢察官期間身體狀況正常，本周期滿已經回到崗位繼續辦案。

檢察官 健康管理 新冠肺炎 居家檢疫

延伸閱讀

譚德塞祖國淪陷 衣索比亞出現新冠肺炎確診首例

鴻海旗下夏普口罩產線 獲得日本政府補助

新冠肺炎延燒 日本北海道增8例東京增2例

社區藥局再進化！雲林虎尾「惠生大藥局」導入AI科技

相關新聞

檢察官不畏疫情赴日旅遊 回台自主健康管理14天停分案

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園地檢署傳出有1名檢察官2月赴日本旅遊，回國時因對日旅遊警示提升為二級，必須自主健康管理14天，桃檢...

農林群組傳「前科」違個資法？ 高院兩度判她無罪

台灣農林公司前董事長林金燕2016年間在LINE「農林第21屆董事會」群組聊天室上張貼詹姓男子犯罪前科資料，張姓董事閱讀...

通緝犯自廣西返台 台北地院第1號「防疫通緝犯」限境

詹姓男子提供帳戶供詐騙集團犯罪使用，法院審理期間，潛逃大陸廣西省；詹日前自廈門搭機返台被捕，台北地院啟動「遠距訊問」防疫...

潤寅案被羈押禁見 王音之向檢透露：想見女兒

台北地院審理潤寅386億元超貸案，今天傳喚潤寅負責人楊文虎女兒楊宇晨出庭，楊宇晨上次庭期指控檢調不讓她請律師陪訊，法官當...

小蝦米扳倒大鯨魚！誠品爭商標失利敗訴

擁有16億元資本、國內百大企業之一的誠品公司，日前指控位於基隆經營搬家業務、資本額50萬元的誠品優質包裝公司和資本額1千...

影／接掌台南地檢署 台南女兒葉淑文：首要任務是防疫

新任台南地檢署檢察長葉淑文今上午在法務部統一交接布達，下午即回到台南走馬上任。「現在的首要任務是防疫」，身為台南女兒的葉...

詐團人犯剛從日本返台！一送看守所猛咳 火速遭隔離採檢

新冠肺炎疫情險峻，某「假檢警詐騙集團」猖狂行騙3千多萬元，檢警前天拘提涉案車手頭到案，沒想到，該名車手頭上月底剛從被列為...

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家獲賠87萬元

歌手齊秦多年前贏回「大約在冬季」、「狼」、「冬雨」等歌曲的著作權，事後他對前東家環球音樂提告侵權損害賠償、返還不當得利，...

5人散布新冠肺炎假訊息 調查局依特別條例送辦

新冠肺炎疫情爆發愈趨嚴峻，調查局查出4件假訊息包括指稱某縣市、運動場、醫院等地區出現確診案例，及散布若有某症狀即不可能確...

南科員工染肺炎仍上班？保險員發假訊息被送辦

網路流傳新冠肺炎假訊息，3名男子稱第47例從國外返台仍在台南科學園區上班、台灣未研製試劑或錢櫃有人確診，2名印尼華僑指確...

道路坑洞害婦人摔斷手、腦出血 桃市府國賠30萬

桃園徐姓婦人騎機車時，因路面出現一個深達6公分大坑洞，害她摔車導致腦出血，手骨折，婦人向桃園市政府請求國賠80萬元。市府主張當天降雨量高達329公釐，是暴雨造成偶發事件。法院認為，道路坑洞是柏油鋪設品質不佳，市府管理有欠缺，判市府國賠近30萬元。

涉周人蔘案過追訴時效 「白手套」警逃逸25年獲不起訴

涉及周人蔘電玩弊案的前台北市警察局士林分局刑事組小隊長張台雄，民國85年間被台北地檢署發布通緝，時效25年。由於張男始終...

熱門新聞

影／國中女生遭他校3名女生連甩耳光霸凌 警方法辦

影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

中科院大樹院區工安意外 技術員劉翰屏97%燒燙傷傷重不治

8旬老翁夜探睡田邊小貨車護蒜老妻 暖警：護蒜交給我

影／西濱快速路名牌車併排競速 5秒飆破100公里判拘役

「洗澡常昏倒」房東不管害死情侶 法官判賠453萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。