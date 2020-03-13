檢察官不畏疫情赴日旅遊 回台自主健康管理14天停分案

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園地檢署傳出有1名檢察官2月赴日本旅遊，回國時因對日旅遊警示提升為二級，必須自主健康管理14天，桃檢以辦公環境為公共場所，為將感染風險降至最低，避免偵查體系崩潰，依規定讓他請病假停分案，而該檢察官健康狀況正常，本周自主管理期滿已回到崗位辦案。

為防堵新冠肺炎傳染，中央流行疫情指揮中心把具有感染風險者分為「居家檢疫」、「居家隔離」，以及「自主健康管理」等3種防疫措施；日本至今超過1300名確診病例，不少人早早訂了赴日本旅遊的機票，也只能忍痛放棄或多付手續費改期。

該檢察官到日本旅遊的消息傳出，桃檢內部不少同仁都感到相當訝異，紛紛表示「怎麼敢去？」並開玩笑說「不怕回來被隔離？」加上桃檢案件量龐大，每股月平均未結仍有200多件，有同仁就分析，若檢察官14天都不能來結案，恐怕積案影響不小。

據了解，該檢察官2月到日本玩，出發時台灣對日的國際旅遊疫情建議等級仍為一級警示，但後來在2月22日提升至二級，之後中央流行疫情指揮中心發布，從一、二級警示國家入境、回台者，必須落實14天自主健康管理。

該名檢察官2月底回台，被列為居家自主健康管理對象，雖並無強制不能外出，但仍必須盡量避免出入公共場所，自行配戴口罩、早晚量體溫。

桃園地檢為求慎重，並將可能感染風險降到最低，以防止偵查體系崩潰瓦解，且檢方開庭在密閉空間，除和當事人接觸，還有書記官、法警及庭務員等，符合公眾場所要件，因此要求該他在家休息14天，等期滿後再回來上班。

桃檢表示，根據台高檢相關人事規定，該檢察官從日本回台自主健康管理期間給予請病假，而病假期間停分案，不過當時正逢228連假，再扣除周末例假等，實際停分案日大約不到10天，而檢察官期間身體狀況正常，本周期滿已經回到崗位繼續辦案。