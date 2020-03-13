農林群組傳「前科」違個資法？ 高院兩度判她無罪

台灣農林公司前董事長林金燕2016年間在LINE「農林第21屆董事會」群組聊天室上張貼詹姓男子犯罪前科資料，張姓董事閱讀後，轉傳給詹，詹報警。士林地檢署依個人資料保護法起訴，士林地院判林女3月徒刑，得易科罰金，但高等法院改判無罪。檢方上訴，最高法院撤銷、發回，高院更一審仍認定林女無罪，案件再度上訴三審。

林金燕在群組上臚列詹「2009年偽造文書、2008年重利、2004年過失傷害、1997年賭博」等訊息，詹訴請偵辦。林女不否認張貼這些資料，但不認為違反個資法，她說當時身為農林董事長，傳送的目的是要提醒「詹與黑道結合做了很多事，提醒董事注意。」，並指自己沒有得到利益，詹也沒有因此受財產上的損害。

高院更一審調查，林女張貼的刑案資料，其中詹賭博和偽造文書罪都經法院判決有罪並執行完畢，而過失傷害和重利分別經法院判決不受理、檢察官以嫌疑不足為由而處分不起訴。

個資法針對非公務機關對個人資料蒐集、處理及利用，規定應有特定目的，並符合一些情形，如「個人資料取自於一般可得之來源。但當事人對該資料之禁止處理或利用，顯有更值得保護之重大利益者，不在此限。」等。高院更一審認為，這條文是為避免蒐集者動輒觸法或求證費時，明定個人資料取自於一般可得之來源者，不在限制之列。

合議庭認為，林金燕只是張貼詹姓男子前科紀錄，而這些前科紀錄是有關詹的法院判決和檢察官不起訴處分書的所涉罪名概要而已，通常法院、地檢署都會公告，明顯是「一般可得之來源」；這些判決或起不起訴的結果，新聞媒體也常報導，網路上也可搜尋，一般人不會認為這對當事人有何更值得保護的重大利益，否則新聞報導當事人的法院判決或檢察機關的起訴、不起訴內容都更詳細，是否動輒觸法、箝制人民言論與表意自由？

更一審認為，林女是因為農林公司曾遭掏空，對董事會成員有操守要求，為了公司的利益著想，何況她也沒因此得到財產利益，詹也沒因此受財產上的損害，未符「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」要件，不應以違反個資法處罰。