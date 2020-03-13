快訊

楊牧辭世 ／向陽：楊牧是植根台灣的文學巨樹

新冠病毒是美軍帶到武漢？陸外交部正式表態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯自廣西返台 台北地院第1號「防疫通緝犯」限境

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

詹姓男子提供帳戶供詐騙集團犯罪使用，法院審理期間，潛逃大陸廣西省；詹日前自廈門搭機返台被捕，台北地院啟動「遠距訊問」防疫機制，連線航警視訊審理，15分鐘裁定詹限制出境、限制出海、限制住居後，將詹送往辦理隔離、檢疫，容通過檢疫再行開庭審理。

這是台北地院第一件因應新冠肺炎（COVID-19）設計防疫措施實案操練的例子，疫情不退下，未來凡來自重點疫區的通緝犯均將比照辦理。

台北地院本月6日規劃「遠距訊問」架設網路設備，當天操兵，由刑一庭庭長李殷君任審判長，由航警戴口罩權充被告應訊，過程順利，依防疫措施，從「中、港、澳、韓、義、伊」等國返台經認定應接受居家隔離、檢疫者，即可啟用遠距訊問，第2天機制就派上用場。

詹姓男子2018年9月間提供銀行帳戶給詐騙集團使用，被台北地檢署起訴、送審台北地院，法院去年10月開庭，傳、拘無著，對詹發布審判通緝令。

詹逃亡期間，躲匿在大陸廣西省，他本月7日經由廈門機場搭機抵達台北松山機場，松山機場航警攔下詹後，傍晚6時通知台北地院，並製作筆錄後陳報解送歸案。

強制處分庭法官梁夢迪諭知航警啟用遠距視訊，排定晚間9時開庭審理，台北地院開庭前10分鐘與航警連線測試，準時開庭；庭訊過程僅15分鐘，訊後法官諭知詹限制住居、限制出境、出海，囑航警局將詹交由防疫單位辦理相關居家隔離、檢疫。

松山機場 詐騙集團 通緝 新冠肺炎

延伸閱讀

又是你？北市女竊盜通緝犯7小時內2度栽在同一警分局

北院防疫法庭準備好了 航警帶口罩示範當被告

相關新聞

小蝦米扳倒大鯨魚！誠品爭商標失利敗訴

擁有16億元資本、國內百大企業之一的誠品公司，日前指控位於基隆經營搬家業務、資本額50萬元的誠品優質包裝公司和資本額1千...

農林群組傳「前科」違個資法？ 高院兩度判她無罪

台灣農林公司前董事長林金燕2016年間在LINE「農林第21屆董事會」群組聊天室上張貼詹姓男子犯罪前科資料，張姓董事閱讀...

通緝犯自廣西返台 台北地院第1號「防疫通緝犯」限境

詹姓男子提供帳戶供詐騙集團犯罪使用，法院審理期間，潛逃大陸廣西省；詹日前自廈門搭機返台被捕，台北地院啟動「遠距訊問」防疫...

潤寅案被羈押禁見 王音之向檢透露：想見女兒

台北地院審理潤寅386億元超貸案，今天傳喚潤寅負責人楊文虎女兒楊宇晨出庭，楊宇晨上次庭期指控檢調不讓她請律師陪訊，法官當...

影／接掌台南地檢署 台南女兒葉淑文：首要任務是防疫

新任台南地檢署檢察長葉淑文今上午在法務部統一交接布達，下午即回到台南走馬上任。「現在的首要任務是防疫」，身為台南女兒的葉...

詐團人犯剛從日本返台！一送看守所猛咳 火速遭隔離採檢

新冠肺炎疫情險峻，某「假檢警詐騙集團」猖狂行騙3千多萬元，檢警前天拘提涉案車手頭到案，沒想到，該名車手頭上月底剛從被列為...

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家獲賠87萬元

歌手齊秦多年前贏回「大約在冬季」、「狼」、「冬雨」等歌曲的著作權，事後他對前東家環球音樂提告侵權損害賠償、返還不當得利，...

5人散布新冠肺炎假訊息 調查局依特別條例送辦

新冠肺炎疫情爆發愈趨嚴峻，調查局查出4件假訊息包括指稱某縣市、運動場、醫院等地區出現確診案例，及散布若有某症狀即不可能確...

南科員工染肺炎仍上班？保險員發假訊息被送辦

網路流傳新冠肺炎假訊息，3名男子稱第47例從國外返台仍在台南科學園區上班、台灣未研製試劑或錢櫃有人確診，2名印尼華僑指確...

道路坑洞害婦人摔斷手、腦出血 桃市府國賠30萬

桃園徐姓婦人騎機車時，因路面出現一個深達6公分大坑洞，害她摔車導致腦出血，手骨折，婦人向桃園市政府請求國賠80萬元。市府主張當天降雨量高達329公釐，是暴雨造成偶發事件。法院認為，道路坑洞是柏油鋪設品質不佳，市府管理有欠缺，判市府國賠近30萬元。

涉周人蔘案過追訴時效 「白手套」警逃逸25年獲不起訴

涉及周人蔘電玩弊案的前台北市警察局士林分局刑事組小隊長張台雄，民國85年間被台北地檢署發布通緝，時效25年。由於張男始終...

趁韓國瑜台中掃廟行竊 兩高齡老賊遭判拘役

高雄市長韓國瑜去年9月間在台中市各區連掃21間宮廟造勢，謝姓老翁等5人組成的扒竊集團趁機會行竊民眾的財物，造成9名民眾失...

熱門新聞

影／國中女生遭他校3名女生連甩耳光霸凌 警方法辦

影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

中科院大樹院區工安意外 技術員劉翰屏97%燒燙傷傷重不治

8旬老翁夜探睡田邊小貨車護蒜老妻 暖警：護蒜交給我

影／西濱快速路名牌車併排競速 5秒飆破100公里判拘役

「洗澡常昏倒」房東不管害死情侶 法官判賠453萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。