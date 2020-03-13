通緝犯自廣西返台 台北地院第1號「防疫通緝犯」限境

詹姓男子提供帳戶供詐騙集團犯罪使用，法院審理期間，潛逃大陸廣西省；詹日前自廈門搭機返台被捕，台北地院啟動「遠距訊問」防疫機制，連線航警視訊審理，15分鐘裁定詹限制出境、限制出海、限制住居後，將詹送往辦理隔離、檢疫，容通過檢疫再行開庭審理。

這是台北地院第一件因應新冠肺炎（COVID-19）設計防疫措施實案操練的例子，疫情不退下，未來凡來自重點疫區的通緝犯均將比照辦理。

台北地院本月6日規劃「遠距訊問」架設網路設備，當天操兵，由刑一庭庭長李殷君任審判長，由航警戴口罩權充被告應訊，過程順利，依防疫措施，從「中、港、澳、韓、義、伊」等國返台經認定應接受居家隔離、檢疫者，即可啟用遠距訊問，第2天機制就派上用場。

詹姓男子2018年9月間提供銀行帳戶給詐騙集團使用，被台北地檢署起訴、送審台北地院，法院去年10月開庭，傳、拘無著，對詹發布審判通緝令。

詹逃亡期間，躲匿在大陸廣西省，他本月7日經由廈門機場搭機抵達台北松山機場，松山機場航警攔下詹後，傍晚6時通知台北地院，並製作筆錄後陳報解送歸案。

強制處分庭法官梁夢迪諭知航警啟用遠距視訊，排定晚間9時開庭審理，台北地院開庭前10分鐘與航警連線測試，準時開庭；庭訊過程僅15分鐘，訊後法官諭知詹限制住居、限制出境、出海，囑航警局將詹交由防疫單位辦理相關居家隔離、檢疫。