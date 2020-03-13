潤寅案被羈押禁見 王音之向檢透露：想見女兒

台北地院審理潤寅386億元超貸案，今天傳喚潤寅負責人楊文虎女兒楊宇晨出庭，楊宇晨上次庭期指控檢調不讓她請律師陪訊，法官當庭堪驗偵訊光碟；檢方表示，並未阻止楊宇晨找律師，反而是楊宇晨應訊時有情緒。

楊宇晨上次開庭說，去年9月20日、12月23日偵查期間，檢察官不讓她請律師，且態度不好，讓她心理承受很大壓力大，「兩度遭不當訊問」；檢方稱，楊女沒有律師陪同時，偵查檢察官未針對犯罪事實偵訊，並強調尊重楊女、協助楊女，態度良好。

楊宇晨的父親楊文虎、母親王音之在案發後相繼逃美國，又先後被緝回，均羈押禁見，據了解，楊宇晨今天開庭前向律師張晏晟表示，檢察官昨天提訊她時說「媽媽想見妳」，不過，檢察官並未決定否准許。

律師張晏晟還說，楊宇晨被起訴的是法條洗錢防制法，只要訊問問題與「錢」相關，就會與罪名相關，偵查期間律師不在場楊宇晨卻仍被訊問，難免心理呈現不安，也不敢拒絕檢察官要求，楊女的證詞已受到污染。