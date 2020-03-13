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小蝦米扳倒大鯨魚！誠品爭商標失利敗訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
誠品搬家陳姓負責人強調公司的命名是「Champion（英文，意即冠軍，音同誠品）」，與誠品公司的「eslite（法文，意即菁英）」有別。圖／翻攝自智慧財產局網站
誠品搬家陳姓負責人強調公司的命名是「Champion（英文，意即冠軍，音同誠品）」，與誠品公司的「eslite（法文，意即菁英）」有別。圖／翻攝自智慧財產局網站

擁有16億元資本、國內百大企業之一的誠品公司，日前指控位於基隆經營搬家業務、資本額50萬元的誠品優質包裝公司和資本額1千萬元的誠品搬家公司侵害商標權，要求這2家公司及其陳姓負責人賠償500萬元並不得再使用「誠品」2字，官司經智慧財產法院審理後，一審以敗訴收場。全案可上訴。

誠品興訟表示，誠品從1989年1月成立至今已30年，事業範圍除書店、畫廊、展演和文創外，也擴及貨物包裝、運送和物流配送，是我國著名商標。但誠品優質包裝和誠品搬家未經其同意就使用「誠品」商標當公司名稱，還自稱「搬家業的誠品」、自詡「蘊含哲成為『搬家業的誠品』的雄心壯志」作為宣傳，顯有混淆消費者情形。

誠品主張商標被侵權，要求2公司及其陳姓負責人賠償500萬元損失，並要求不得再使用「誠品」2字做行銷。

陳姓負責人不服，堅稱公司取「誠品」2字與其人生經歷有關，沒有攀附他人名譽，拒絕賠償。陳表示，高職畢業後曾加盟「忠誠精緻搬家公司」，工作時學到許多搬家業的眉角，為感念原公司的栽培，創業時也使用「誠」字命名。另外，搬家業常讓人詬病品質不佳，為強調品質，最後才會取名「誠品搬家」。

況且，誠品搬家的命名是「Champion（英文，意即冠軍，音同誠品）」，也與誠品公司的「eslite（法文，意即菁英）」有別。

法院調查，誠品雖然跨足物流業，但概念與實務上與搬家有別，尚難認定侵權。

法院認為，誠品的商標僅文創產業特定市場和特定消費族群熟知，未達一般消費者普遍認知程度，而且誠品優質包裝和誠品搬家2家公司名稱中的「誠品」2字意涵也與誠品不同，加上誠品未能舉出2家公司有混淆消費者的具體事證，無法證明有侵權事實，最後判誠品敗訴。

國內百大企業之一的誠品公司，日前指控位於基隆經營搬家業務的誠品優質包裝公司和誠品搬家公司侵害商標權，官司經智慧財產法院審理後，一審敗訴（示意圖）。記者陳俊智／攝影
國內百大企業之一的誠品公司，日前指控位於基隆經營搬家業務的誠品優質包裝公司和誠品搬家公司侵害商標權，官司經智慧財產法院審理後，一審敗訴（示意圖）。記者陳俊智／攝影

誠品 文創產業

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