小蝦米扳倒大鯨魚！誠品爭商標失利敗訴

擁有16億元資本、國內百大企業之一的誠品公司，日前指控位於基隆經營搬家業務、資本額50萬元的誠品優質包裝公司和資本額1千萬元的誠品搬家公司侵害商標權，要求這2家公司及其陳姓負責人賠償500萬元並不得再使用「誠品」2字，官司經智慧財產法院審理後，一審以敗訴收場。全案可上訴。

誠品興訟表示，誠品從1989年1月成立至今已30年，事業範圍除書店、畫廊、展演和文創外，也擴及貨物包裝、運送和物流配送，是我國著名商標。但誠品優質包裝和誠品搬家未經其同意就使用「誠品」商標當公司名稱，還自稱「搬家業的誠品」、自詡「蘊含哲成為『搬家業的誠品』的雄心壯志」作為宣傳，顯有混淆消費者情形。

誠品主張商標被侵權，要求2公司及其陳姓負責人賠償500萬元損失，並要求不得再使用「誠品」2字做行銷。

陳姓負責人不服，堅稱公司取「誠品」2字與其人生經歷有關，沒有攀附他人名譽，拒絕賠償。陳表示，高職畢業後曾加盟「忠誠精緻搬家公司」，工作時學到許多搬家業的眉角，為感念原公司的栽培，創業時也使用「誠」字命名。另外，搬家業常讓人詬病品質不佳，為強調品質，最後才會取名「誠品搬家」。

況且，誠品搬家的命名是「Champion（英文，意即冠軍，音同誠品）」，也與誠品公司的「eslite（法文，意即菁英）」有別。

法院調查，誠品雖然跨足物流業，但概念與實務上與搬家有別，尚難認定侵權。