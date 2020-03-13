影／接掌台南地檢署 台南女兒葉淑文：首要任務是防疫

新任台南地檢署檢察長葉淑文今上午在法務部統一交接布達，下午即回到台南走馬上任。「現在的首要任務是防疫」，身為台南女兒的葉淑文說，防疫不僅關係公共衛生，司法警察、檢調機關或地檢署也有很多防疫需要注意的地方，不管是有關刑事犯罪偵查，機關也不能成為防疫破口，這些都非常重要。

司法官班31期結業的葉淑文出身台南，台南女中、輔大法律系、中正大學法研所畢業，最早分發到高雄地檢署，首長初派是屏東地檢署檢察長，這次檢察長調動，回到台南家鄉服務。

原任台南地檢署檢察長的林錦村升任法務部檢察司長。葉淑文下午回台南就職後說，新冠肺炎疫情嚴峻，部長在今天交接典禮上有指示加強防疫工作及相關案件處理，對於違反防疫規定者若涉刑責，應速偵速結並嚴懲重罰，是目前重要的工作。