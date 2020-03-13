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詐團人犯剛從日本返台！一送看守所猛咳 火速遭隔離採檢
新冠肺炎疫情險峻，某「假檢警詐騙集團」猖狂行騙3千多萬元，檢警前天拘提涉案車手頭到案，沒想到，該名車手頭上月底剛從被列為「黃色警示」的日本返台。高雄地檢署不敢大意，啟動防疫解送措施，全程在防疫偵查庭訊問，聲押禁見獲准，當晚將該車手頭送入高雄看守所隔離處所，幸好昨天第一次採檢結果出爐，是陰性。
警方向地檢署回報，該名車手是應自主健康管理對象，檢方第一時間裁示，犯嫌一解送到地檢署，立即由檢察官在「防疫偵查庭」訊問。訊畢，檢察官認為，該名犯嫌是假檢警詐騙集團的車手頭，負責指揮旗下車手提領贓款並分配贓款，涉嫌加重詐欺等罪嫌，再加上犯嫌曾要其他成員頂罪，還因黑吃黑恐嚇旗下車手，另涉嫌頂替﹐恐嚇等罪嫌。
高雄地檢署訊後認為，該犯嫌有滅證、勾串、反覆實施之虞，向高雄地院聲押禁見。高雄地院接獲羈押禁見聲請後，也擔心群聚風險，要求該犯嫌在囚車內候審，並移至「防疫法庭」開庭審理，前晚裁准羈押禁見。
警方在法官裁定羈押禁見後，隨即將犯嫌送入高雄看守所隔離處所，想不到，犯嫌當晚出現咳嗽症狀，被火速送往醫院隔離採檢。
時隔1日，採驗結果昨天下午出爐，是陰性，檢警都鬆了一口氣。高雄地檢署表示，防疫期間，人犯解送過程，檢、警、獄方保持密切聯繫，力求防疫滴水不漏。
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