為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家獲賠87萬元

歌手齊秦多年前贏回「大約在冬季」、「狼」、「冬雨」等歌曲的著作權，事後他對前東家環球音樂提告侵權損害賠償、返還不當得利，智慧財產法院判環球音樂應返還22萬餘元；齊秦再針對43首歌提告，要求環球音樂給付授權金1000萬元，台北地方法院今判環球音樂87萬7334元，可上訴。

齊秦認為，「九個太陽」、「大約在冬季」、「玻璃心」、「冬雨」等43首歌，他擁有著作權，因此要求環球音樂給付授權金；環球音樂則認為，齊秦當初和綜一公司簽合約，合約期間為2001年至2014年，授權使用歌曲著作權，事後綜一公司併入寶麗金，寶麗金更名為環球音樂，因此公司有權使用歌曲，且指出齊秦提告已經罹於時效。

法院開庭時曾函詢弘音、海蝶、揚昇、瑞影、滾石等7家影音公司和音樂著作權協會（must），也讓雙方對函詢內容表示意見；齊秦委任律師表示，根據各音樂公司回函來看，確實有使用齊秦的著作歌曲，才會支付相關費用給環球音樂，因此建請法院作為請求金額的計算基礎；環球音樂則抗辯，根據音樂著作權協會的回文，並沒有辦法計算公司拿到多少錢，作者齊秦拿到多少錢。