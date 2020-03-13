5人散布新冠肺炎假訊息 調查局依特別條例送辦

新冠肺炎疫情爆發愈趨嚴峻，調查局查出4件假訊息包括指稱某縣市、運動場、醫院等地區出現確診案例，及散布若有某症狀即不可能確診肺炎等於臉書及LINE流竄，有嚴重誤導民眾之虞，日前已約談5名被告，將依傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送法辦。

調查局指出， LINE近期謠傳「小港醫院有確診一位武漢肺炎患者，他從廣東回來，他是小港人目前要被隔離了…」經查是屏東劉姓縣民、高雄蔡姓市民所散布。

高雄市調查處分別於3月9日、12日約談二人到案，查出假訊息來源是LINE群組，證實此二人確有散布不實訊息，將依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

臉書近期謠傳「武漢病毒第 34、41 例為南崁大竹人，曾去過台茂、大江、林口長庚、林口竹林山寺等區，尤其是第34例為超強傳染源…」經查是未成年的桃園劉姓市民所散布。

新北市調查處於3月10日約談劉到案，他是聽同事轉述後繕打在個人臉書；因當時已施行「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將依涉嫌違反特別條例、傳染病防治法移送法辦。

臉書近期謠傳「我同學的嫡親外甥…在深圳醫院工作，現被抽調研究武漢肺炎病毒，他剛剛來電讓我轉告訴朋友們：感冒時，如出現流鼻涕和咳痰者，就不可能是新型冠狀病毒肺炎…」

經查是高雄蔡姓市民所散布，台南市調查處於3月5日約談蔡到案，他是從臉書社團得知此消息，並坦承散布假訊息，將依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

臉書近期謠傳「新莊復興路(近運動場)發生武漢肺炎確診病例，請居住附近同仁，暫時勿前往附近餐廳、診所等公共區域或娛樂場所，以免有遭受感染風險」

經查是新北林姓市民所散布，彰化縣調查站於3月5日約談林到案，他是從LINE群組得知此消息，坦承確實有散布假訊息，將依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

調查局呼籲，民眾識別網路資訊時「任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主」且在確認訊息真確性之前，切勿轉發散布，以免誤蹈法網。